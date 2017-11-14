В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом за 35 млн рублей

В Барнауле на Правобережном тракте продают двухэтажный коттедж с русской печью. Объект стоит 35 млн рублей, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом. Фото : realtai.ru.
Площадь дома 160 кв. метров. Продавец рассказал, что дом из кедра строили для отдыха в живописном месте.
Особенность коттеджа — русская печь в гостиной. По данным сайта, дом обустраивал профессиональный дизайнер. Всю мебель сделали на заказ. В здании есть несколько спален, гостиная, ванная и кухня-столовая.
На участке построили баню. Здесь же находится парковка и зона барбекю. Кроме того, у дома есть собственный причал для катеров.
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