Недвижимость

В Барнауле продают русский терем с большой печью и причалом за 35 млн рублей

Сегодня, 19:15.
Недвижимость

В Барнауле на Правобережном тракте продают двухэтажный коттедж с русской печью. Объект стоит 35 млн рублей, сообщает сайт "Недвижимость Алтай".

Площадь дома 160 кв. метров. Продавец рассказал, что дом из кедра строили для отдыха в живописном месте.

Особенность коттеджа — русская печь в гостиной. По данным сайта, дом обустраивал профессиональный дизайнер. Всю мебель сделали на заказ. В здании есть несколько спален, гостиная, ванная и кухня-столовая.

На участке построили баню. Здесь же находится парковка и зона барбекю. Кроме того, у дома есть собственный причал для катеров.

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