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Недвижимость

Под магазин или кафе: в Барнауле за 15 млн рублей продается коттедж частного детектива

Коттедж с фасадом цвета бордо выставили на продажу в краевой столице. В объявлении на «Авито» сказано, что здание находится в перспективном месте и подходит для размещения кафе, магазина или офиса.

В Барнауле на ул. Северо-Западная, 61 за 15 млн рублей продается коттедж, который подойдет для размещения магазина или кафе.
В Барнауле на ул. Северо-Западная, 61 за 15 млн рублей продается коттедж, который подойдет для размещения магазина или кафе.
"Авито".

Общая площадь недвижимости составляет 200 кв. м. Площадь участка — 5 соток.

Двухэтажный коттедж построен на ул. Северо-Западная, 61. По словам автора объявления, в нем сделан новый ремонт. В дом также проведены газ и центральные коммуникации.

«Очень перспективно для коммерческих целей. Возможен обмен на квартиру с вашей доплатой», — сказано в тексте объявления.

Сейчас земельный участок под строением подпадает под категорию ИЖС — индивидуальное жилищное строительство, да и сам дом считается жилым. Для коммерческого использования недвижимости собственник уже получил разрешение администрации железнодорожного района на вывод под нежилое помещение.

В Барнауле на ул. Северо-Западная, 61 за 15 млн рублей продается коттедж, который подойдет для размещения магазина или кафе.
В Барнауле на ул. Северо-Западная, 61 за 15 млн рублей продается коттедж, который подойдет для размещения магазина или кафе.
«Авито».

В коттедже пять комнат. Вдобавок в нем нашлось место для сауны и бильярда с красным кожаным диваном.

Судя по данным сервиса 2ГИС, в доме работает адвокатский кабинет Бурцева В.А. Судя по вывеске, здесь оказывают юридические и детективные услуги, а также работает специалист-полиграфолог.

Ранее сообщалось о продаже старинного особняка в Бийске. Дом купца Осипова, построенный в 1909 году, оценили в 5 млн рублей.

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