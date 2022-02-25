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Недвижимость

Сауна, бассейн и спортивные снаряды: во сколько в Барнауле оценили недвижимость для гедонистов в жилой «элитке»

В краевой столице выставили на продажу помещение площадью 70 кв. м в цокольном этаже элитного дома на пр. Социалистический, 38. По словам автора объявления на «Авито», недвижимость прекрасно подойдет для отдыха с семьей или друзьями.

Самая дорогая "четырешка" Барнаула в доме, расположенном на пр. Социалистический, 38.
Самая дорогая "четырешка" Барнаула в доме, расположенном на пр. Социалистический, 38.
"Авито".

Отметим, что особенность жилого здания на пр. Социалистический, 38 в его архитектуре. Оно было построено в 1998 году и представляет собой пример стилизованного купеческого стиля. В Барнауле здание считается элитным. Квартиры в нем нередко оцениваются выше среднего ценника по городу.

Сейчас в доме продают эксклюзивные квартиры, стоимость которых варьирует от 10,5 млн рублей до 60,8 млн рублей. Исключение составляет двухуровневая «четырешка» без отделки. Ее оценили в 8 млн рублей.

Накануне на сайте «Авито» появилось еще одно предложение. Его отличие заключается в том, что владелец выставил на продажу нежилую недвижимость. Это помещения, отнесенные в категорию «свободного назначения».

Речь идет о трех комнатах, сауне с душем, помещении для отдыха с бассейном и большой комнатой отдыха со спортивными снарядами.

В элитном доме Барнаула на пр. Социалистический, 38 продаются помещения для семейного отдыха.
В элитном доме Барнаула на пр. Социалистический, 38 продаются помещения для семейного отдыха.
«Авито».

«Помещение идеально подойдет для отдыха всей семьей или отдыха в компании друзей», — отмечается в объявлении.

Судя по фотографиям часть помещений отделаны «вагонкой» и кафелем. В них установлены сантехника и радиаторы отопления. Сауна оборудована деревянными полками. Вдобавок в комнате отдыха установлены спортивные снаряды и стоит мебель: кожаные кресла, диван, деревянные столы, лавки и сервант «под старину».

Несмотря на то, что помещения находятся в цоколе, здесь есть окно. По словам автора объявления, новый владелец сможет установить в помещения отдельный вход.

Стоимость недвижимости составляет 4,4 млн рублей. Пока это самое недорогое предложение в «купеческом» доме на пр. Социалистический, 38.

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