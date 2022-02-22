«Рваный» камень, брусчатка и барбекю: за сколько в Барнауле продают половину «замка» на Арбатской

В Барнауле выставили на продажу половину большого коттеджа на ул. Арбатская в поселке Казенная Заимка. От домов по соседству его отличает стиль и цвет стен. Своими очертаниями и темными башнями коттедж напоминает средневековый замок.

В Барнауле выставлена на продажу половина серого "замка" на ул. Арбатская в поселке Казенная Заимка.

В доме два этажа и мансарда. Он построен из пенобетона, отделка фасадов выполнена с использованием так называемого «рваного» камня.

К коттеджу пристроен теплый гараж с коммуникациями и автоматическими воротами.

На первом этаже здания разместились холл, кухонная зона со встроенной мебелью и совмещенная с ними светлая гостиная. Здесь оборудован вход в котельную, гараж и выход во внутренний двор.

На втором этаже — три просторные спальни и ванная комната.

Площадь продаваемой половины коттеджа составляет 150 кв. м. Размер участка под ней — 5 соток.

Цена недвижимости — 6,5 млн рублей, или 46,4 тыс. рублей за кв. м.

«Все помещения в доме имеют хорошую естественную освещенность», — уточняет владелец.

На территории продаваемой половины построена баня с зоной для барбекю и теплица. Большая часть прилегающей территории вымощена плиткой.

Недвижимость продается в связи с переездом в другой регион, отмечает автор объявления.