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Недвижимость

Союз дерева и камня: во сколько в Барнауле обойдется «девственная» квартира с эксклюзивным эко-интерьером

Элитная квартира с интерьером из природных материалов накануне появилась на вторичном рынке недвижимости краевой столицы. Она находится в доме на ул. Короленко, 70. Это тихий и уединенный уголок Барнаула, который подойдет ценителям тишины и покоя.

В Барнауле на ул. Короленко, 70 продается эксклюзивная квартира с современным эко-интерьером.
В Барнауле на ул. Короленко, 70 продается эксклюзивная квартира с современным эко-интерьером.
"Авито".

Площадь недвижимости — 90 кв. м. Квартира разместилась на шестом этаже нового кирпичного девятиэтажного дома комфорт-класса. В нем всего два подъезда.

«Все ремонты уже сделаны — в доме тишина и покой», — уточняет автор объявления на «Авито».

В квартире сделан свежий ремонт. Дизайнерский интерьер относится к современному стилю. Для отделки были использованы дерево, каменные панели и эксклюзивная штукатурка.

В Барнауле на ул. Короленко, 70 продается эксклюзивная квартира с современным эко-интерьером.
В Барнауле на ул. Короленко, 70 продается эксклюзивная квартира с современным эко-интерьером.
«Авито».

Природные материалы — отличительная особенность современных интерьеров с приставкой «эко». Как правило, владельцы недвижимости используют данный прием, стремясь приблизиться к природе в суете оживленного города.

Планировка максимально функциональная. В квартире разместились кухня-гостиная с каминной и ТВ-зонами, две большие комнаты и гардеробная.

«В стоимость входит полный комплект встроенной мебели, функциональная кухня, новая дорогая встроенная техника известных брендов: холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, посудомоечная машина, вытяжка, кондиционер», — подчеркивается в тексте.

Вдобавок в наличии есть парковочные места «по очень адекватным ценам». В объявлении также уточняется, что в квартире еще никто не жил.

Недвижимость оценили в 11,9 млн рублей, или 132,7 тыс. рублей за кв. м.

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