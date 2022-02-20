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Недвижимость

В пригороде Барнаула за 7,5 млн рублей продается дом-«кубик в кубе» с террасой на крыше

Эксклюзивный коттедж, выставленный на «Авито», находится в поселке «Лосихин остров». По словам автора объявления, дом выгодно «выделяется на фоне однообразных крыш соседей». Его площадь составляет 140 кв. м, размер участка под ним — 8 соток. Стоимость недвижимости — 53,6 тыс. рублей за кв. м.

В Барнауле за 7,5 млн рублей продается коттедж в минималистическом стиле.
В Барнауле за 7,5 млн рублей продается коттедж в минималистическом стиле.
"Авито.

Дом, который продают в Первомайском районе, готов для чистовой отделки. Планировка удобная и, как отмечается в тексте объявления, является воплощением мечты любой хозяйки.

На первом этаже коттеджа расположены просторная кухня-гостиная с витражными окнами и выходом во двор, прихожая, туалетная комната и рабочий кабинет с видом на сад. На втором — две спальни, ванная с большим окном и выходом на террасу.

К дому пристроен гараж с автоматическими воротами. Еще одно машиноместо можно будет оборудовать во дворе.

Коттедж построен из газоблоков. Он выполнен в современном минималистическом стиле. Внешне дом отдаленно напоминает два куба, вписанных один в другой. Фасады бихромные — теплого бежевого и почти черного оттенков. Они облицованы клинкерной плиткой и мраморной крошкой.

В Барнауле за 7,5 млн рублей продается коттедж в минималистическом стиле.
В Барнауле за 7,5 млн рублей продается коттедж в минималистическом стиле.
«Авито.

«Низкие коммунальные платежи», — уточняет владелец дома.

Напомним, поселок закрытого «Лосихин остров» расположился рядом с рекой Лосиха. Он охраняется, на его территории оборудовано освещение улиц, видеонаблюдение. Здесь развитая инфраструктура — в шаговой доступности находятся магазины, школа, детский сад, хоккейная коробка, остановка общественного транспорта.

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