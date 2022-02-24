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Недвижимость

В пригороде Барнаула за 8,5 млн рублей продается уютный коттедж с «президентским» фасадом

Двухэтажный дом, выставленный на «Циан», находится в селе Солнечное, что в 15-ти минутах езды от Барнаула. Цвет фасада коттеджа похож на оттенок стен резиденции президента Аргентины La Casa Rosada, что дословно означает «розовый дом».

В пригороде Барнаула продается современный коттедж с фасадом цвета La Casa Rosada.
В пригороде Барнаула продается современный коттедж с фасадом цвета La Casa Rosada.
"Циан".

От резиденции главы южноамериканской республики российский коттедж как минимум отличается габаритами. Его площадь составляет 151 кв. м. Размер участка под ним — 10 соток. Стоимость недвижимости — 8,5 млн рублей, или 56,3 тыс. рублей за кв. м.

В отличие от неоклассицизма аргентинского здания, коттедж в поселке Солнечном выполнен в современном европейском стиле с сибирским «налетом» в виде облицовки фасада сайдингом.

На первом этаже разместились просторная кухня со встроенной мебелью и техникой, гостиная с выходом на лоджию, спальня, уборная, сауна и бассейн. Отсюда же можно попасть в теплый подвал.

В пригороде Барнаула продается современный коттедж с фасадом цвета La Casa Rosada.
В пригороде Барнаула продается современный коттедж с фасадом цвета La Casa Rosada.
«Циан».

На втором этаже находятся детская игровая комната, каминная, спальня с выходом на балкон.

«В доме тепло и уютно», — отмечает автор объявления.

К дому пристроен гараж. Вдобавок от него рукой подать до местной гостиницы, ресторана, фитнес-центра с бассейном, супермаркета, АЗС и т.д.

«В центре поселка пляж, который является лучшим пляжем в Западной Сибири по заключению ГИМС», — добавляет владелец недвижимости.

Справка

Аббревиатура ГИМС расшифровывается, как Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России.

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