28 мая
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Недвижимость

«Подходит для сдачи». В Барнауле за 1,25 млн рублей продается компактная студия, уставленная мебелью

Уютная студия продается в Барнауле на ул. Сухэ-Батора, 11 — в панельной «9-этажке». В ней умещается «богатый» набор мебели и техники: стол, сервант, кровать, несколько шкафов, холодильник с телевизором и многое другое. Стоит квартира 89, 286 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,25 млн рублей. Автор объявления на «Авито» отмечает, что она подходит для студента или сдачи в аренду.

В Барнауле на ул. Сухэ-Батора, 11 за 1,25 млн рублей продается компактная студия, уставленная мебелью.
В Барнауле на ул. Сухэ-Батора, 11 за 1,25 млн рублей продается компактная студия, уставленная мебелью.
"Авито".

Площадь студии — 14 кв. м. Расположена она на первом этаже, и ее единственное окно выходит во двор.

Здесь есть все удобства: совмещенный санузел с аккуратной белой ванной, а также отопление и водоснабжение.

Выделен «закуток» под кухонную раковину. Кроме того, оборудована зона для готовки — с микроволновкой, духовкой и подвесными шкафчиками небесно-голубого цвета.

И еще в квартире предусмотрен декор: «цветочные» ковер с покрывалом и настенная картина с тиграми.

Автор объявления на «Авито» уточняет, что студия требует ремонта.

Добавляет, что территория у дома, где находится квартира, — «ухоженная и заасфальтированная».

В Барнауле на ул. Сухэ-Батора, 11 за 1,25 млн рублей продается компактная студия, уставленная мебелью.
В Барнауле на ул. Сухэ-Батора, 11 за 1,25 млн рублей продается компактная студия, уставленная мебелью.
«Авито».

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности: продуктовые магазины, несколько поликлиник, школы, детские сады, ТРЦ «Европа», рынок «Янтарный» и парк «Лесная сказка».

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