«Подходит для сдачи». В Барнауле за 1,25 млн рублей продается компактная студия, уставленная мебелью

Площадь студии — 14 кв. м. Расположена она на первом этаже, и ее единственное окно выходит во двор.
Здесь есть все удобства: совмещенный санузел с аккуратной белой ванной, а также отопление и водоснабжение.
Выделен «закуток» под кухонную раковину. Кроме того, оборудована зона для готовки — с микроволновкой, духовкой и подвесными шкафчиками небесно-голубого цвета.
И еще в квартире предусмотрен декор: «цветочные» ковер с покрывалом и настенная картина с тиграми.
Автор объявления на «Авито» уточняет, что студия требует ремонта.
Добавляет, что территория у дома, где находится квартира, — «ухоженная и заасфальтированная».
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности: продуктовые магазины, несколько поликлиник, школы, детские сады, ТРЦ «Европа», рынок «Янтарный» и парк «Лесная сказка».