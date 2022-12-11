Привлекательную студию с Джоном Ленноном продают за 7 млн рублей в Москве

Площадь студии — 26,8 кв. м. Она находится на четвертом этаже 19-этажного монолитного дома. В объявлении говорится, что срок сдачи — четвертый квартал 2022 года.
На эскизах видно, что один из акцентов квартиры — большой портрет Джона Леннона (группа The Beatles).
Отделка квартиры — чистовая. Окна выходят во двор. Санузел совмещенный, есть лоджия.
В ЖК, где предлагают квартиру, есть школа и детский сад. «Двор без машин», — утверждает продавец.
В шаговой доступности расположены станции метро «Белокаменная», «Бабушкинская» и «Ростокино».
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