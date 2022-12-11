Привлекательную студию с Джоном Ленноном продают за 7 млн рублей в Москве

Лаконичную студию продают на ул. Лосиноостровской, 3 в Москве. Интерьер квартиры сочетает черный, серый и белый цвета, следует из дизайн-проекта. Она стоит 270,33 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 7,299 млн рублей, говорится в объявлении на « Авито ».

Студию с Джоном Ленноном продают на ул. Лосиноостровской, 3 в Москве за 7 млн рублей.

Площадь студии — 26,8 кв. м. Она находится на четвертом этаже 19-этажного монолитного дома. В объявлении говорится, что срок сдачи — четвертый квартал 2022 года.

На эскизах видно, что один из акцентов квартиры — большой портрет Джона Леннона (группа The Beatles).

Отделка квартиры — чистовая. Окна выходят во двор. Санузел совмещенный, есть лоджия.

В ЖК, где предлагают квартиру, есть школа и детский сад. «Двор без машин», — утверждает продавец.

В шаговой доступности расположены станции метро «Белокаменная», «Бабушкинская» и «Ростокино».