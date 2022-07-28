Приз за фото. Altapress.ru проводит конкурс архитектурных решений Барнаула

Гуляйте по городу, выбирайте самые красивые на ваш взгляд здания, фотографируйте и присылайте снимки на нашу электронную почту: stolicamira2022@gmail.com . В письме нужно указать, почему вам так нравится именно этот объект. Мы будем каждый месяц отбирать наиболее оригинальные снимки и награждать авторов приятными призами. Конкурс продлится до 10 ноября.

Есть небольшое условие: для участия в конкурсе принимаются фотографии новых объектов, построенных не раньше января 2021-го. Их площадь не должна быть меньше 500 кв. м. Это может быть как жилая, так и коммерческая недвижимость, либо здания образовательных организаций. Например, жилой комплекс «Столичный», новый корпус РАНХиГС, бизнес-центр «Крылья», ЖК «Лапландия» и многие другие.

Для чего это нужно? Каждый объект в конце года примет участие в конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира». Путем народного голосования мы выясним, каким горожане видят Барнаул в ближайшей перспективе, а именно какая архитектура должна его наполнять. Авторов проектов-победителей также ждут призы.

Подробнее о проекте можно прочитать здесь.

Все вопросы можно задать, позвонив в редакцию по телефону: 26−45−26.