На продажу выставили квартиру в первом барнаульском "небоскребе"

На "Юле" выставили на продажу однокомнатную квартиру в доме купца Аверина на ул. Гоголя, 76 – первой "высотке" Барнаула.
Квартира улучшенной планировки занимает 39 кв. м на втором этаже здания в самом центре города. В шаговой доступности все объекты инфраструктуры. Дом - памятник архитектуры, находится под защитой государства, регулярно проводится текущий ремонт и реставрация фасада. На этаже располагается всего две квартиры.
В помещении высокие потолки (3,2 м), большая кухня-гостиная, раздельный санузел. Хорошее состояние, в ванной кафель, водонагреватель, новая сантехника, везде пластиковые окна. Как подчеркивается в объявлении, квартира идеальна для сдачи в аренду. Рассматриваются также варианты обмена. Цена квартиры – 1,52 млн рублей.
Чем прославился дом купца Аверина
Доходный дом купца Аверина - типичный образец доходного дома начала XX века, построен в 1915 году, решен в приемах эклектики, а главный фасад оформлен в духе ренесанса. Его называли "небоскребом" за его высоту в четыре этажа.
Это было необычное здание. Отличием этого дома от других было то, что он имел водопровод, канализацию, собственную электростанцию, прачечную, котельную, склады и большие квартиры.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.