Недвижимость

На продажу выставили квартиру в первом барнаульском "небоскребе"

Сегодня, 16:51.
Фоторепортажи

На "Юле" выставили на продажу однокомнатную квартиру в доме купца Аверина на ул. Гоголя, 76 – первой "высотке" Барнаула.

Квартира улучшенной планировки занимает 39 кв. м на втором этаже здания в самом центре города. В шаговой доступности все объекты инфраструктуры. Дом - памятник архитектуры, находится под защитой государства, регулярно проводится текущий ремонт и реставрация фасада. На этаже располагается всего две квартиры.

В помещении высокие потолки (3,2 м), большая кухня-гостиная, раздельный санузел. Хорошее состояние, в ванной кафель, водонагреватель, новая сантехника, везде пластиковые окна. Как подчеркивается в объявлении, квартира идеальна для сдачи в аренду. Рассматриваются также варианты обмена. Цена квартиры – 1,52 млн рублей.

Чем прославился дом купца Аверина

Доходный дом купца Аверина  - типичный образец доходного дома начала XX века, построен в 1915 году, решен в приемах эклектики, а главный фасад оформлен в духе ренесанса. Его называли "небоскребом" за его высоту в четыре этажа.

Это было необычное здание. Отличием этого дома от других было то, что он имел водопровод, канализацию, собственную электростанцию, прачечную, котельную, склады и большие квартиры.

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