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Недвижимость

Прогноз: число обманутых дольщиков резко увеличится в РФ

Увеличение числа обманутых дольщиков и невыполнение планов по достройке проблемных объектов возможно в России из-за отсутствия финансирования.

Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
скрин с видео

Свою роль сыграют также снижение покупательной способности россиян и участившиеся случаи банкротства небольших и средних застройщиков, говорится в отчете Счетной палаты РФ, сообщает РБК.

«Отсутствие финансирования, особенно в условиях распространения коронавируса, создает существенные риски незавершения реализуемых мероприятий в установленные сроки», — говорится в документе.

В нем указывается — необходимо достроить 3137 жилых домов, на это, по оценке Фонда защиты прав дольщиков на 1 января 2020 года, требуется 686 млрд рублей.

По мнению аудиторов, такие цифры никак не соотносятся с планами, отраженными в федеральном и региональном бюджетах.

В 2021—2022 годах бюджетные ассигнования Фонду пока не предусмотрены, а на 2020-й запланировано выделение лишь 3 млрд рублей, пишет News.ru.

При этом только в 31 субъекте РФ в 2020—2022 годах на достройку проблемных объектов предусмотрены около 40 млрд рублей.

Обманутые дольщики препятствовали движению на проспекте Ленина в Барнауле.
Обманутые дольщики препятствовали движению на проспекте Ленина в Барнауле.
Никита Кисляков

Ранее сообщалось, что около 1000 дольщиков не получат свои квартиры в срок в Барнауле.

Так, уже несколько застройщиков перенесли сроки сдачи домов сразу на год. В их числе — жилая высотка на улице Гоголя и жилищные комплексы на улицах Юрина и Гущина.

Есть и другие новостройки с медленными темпами работ. По данным сайта Дом. рф, среди них жилищные комплексы на улицах Аванесова и Песчаной, проспекте Ленина и на Змеиногорском тракте — период строительства прибавил 5−7 кварталов.

Также сообщалось, что более 60 дольщиков могут пострадать из-за банкротства застройщика в Барнауле.

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