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Прокуратуру завалили жалобами на качество новостроек в Барнауле

В прокуратуру города Барнаула обращаются граждане с жалобами на качество построенных домов. Об этом 2 октября на заседании в Госинспекции Алтайского края рассказала Нина Третьякова, старший помощник прокурора Октябрьского района.

Новостройки в частном секторе в Барнауле.
Новостройки в частном секторе в Барнауле.
Олег Богданов

По словам сотрудника прокуратуры, количество обращений от новоселов растет.

Нина Третьякова,
старший помощник прокурора Октябрьского района:

Хотелось бы обратить внимание застройщиков на качество работ. По построенным домам Гулькина, 41 (введен в марте 2018 года) и Сизова, 10а (введен в 2014 году) идут жалобы: не доделаны рамы окон, стены, большие проемы между комнатами. Посередине дома на Сизова трещина, крыша в непонятном состоянии. Представление уже выносили.

Андрей Степанов, начальник госинспекции Алтайского края, подтвердил, что количество обращений граждан по новым объектам растет в геометрической прогрессии.

«Строительный надзор подтвердил соответствие (проекта и проделанной работы. — прим. altapress.ru), но находятся скрытые дефекты. Это тоже характеризует уровень наших застройщиков», — сказал Степанов.

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