Прокуратуру завалили жалобами на качество новостроек в Барнауле

По словам сотрудника прокуратуры, количество обращений от новоселов растет.

Хотелось бы обратить внимание застройщиков на качество работ. По построенным домам Гулькина, 41 (введен в марте 2018 года) и Сизова, 10а (введен в 2014 году) идут жалобы: не доделаны рамы окон, стены, большие проемы между комнатами. Посередине дома на Сизова трещина, крыша в непонятном состоянии. Представление уже выносили.