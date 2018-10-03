Прокуратуру завалили жалобами на качество новостроек в Барнауле

По словам сотрудника прокуратуры, количество обращений от новоселов растет.
Нина Третьякова,
старший помощник прокурора Октябрьского района:
Хотелось бы обратить внимание застройщиков на качество работ. По построенным домам Гулькина, 41 (введен в марте 2018 года) и Сизова, 10а (введен в 2014 году) идут жалобы: не доделаны рамы окон, стены, большие проемы между комнатами. Посередине дома на Сизова трещина, крыша в непонятном состоянии. Представление уже выносили.
Андрей Степанов, начальник госинспекции Алтайского края, подтвердил, что количество обращений граждан по новым объектам растет в геометрической прогрессии.
«Строительный надзор подтвердил соответствие (проекта и проделанной работы. — прим. altapress.ru), но находятся скрытые дефекты. Это тоже характеризует уровень наших застройщиков», — сказал Степанов.