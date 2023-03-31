Трехкомнатную квартиру с разноцветными ванной комнатой и туалетом продают за 8,8 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Малахова, 148. Объявление размещено на «Авито».

Просторную трешку с двумя разноцветными санузлами продают за 8,8 млн рублей в Барнауле

Площадь трехкомнатной квартиры — 100 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 88,4 тыс. рублей.

Квартира находится на втором этаже из десяти в панельном доме. Владельцы отмечают, что дом — высокого класса энергосбережения. Благодаря этому, коммунальные платежи здесь не слишком высокие.

В квартире жилые комнаты выдержаны в спокойных цветах. Здесь есть большая гостиная, кухня со столовой зоной, которая сообщается с гостиной. Две спальни — одна для родителей, другая — детская.

Третья комната оборудована под рабочий кабинет. В нем сделали салон красоты.

Ванная комната и санузел находятся раздельно друг от друга. В отличие от дизайна других комнат, они выполнены в ярких тонах — оранжевом и зеленом.

Двор дома довольно ухоженный, с обилием зелени, тихий и спокойный. Есть большая парковка, а также детский сад и школа.

В шаговой доступности от дома расположены супермаркеты «Лента», «Ашан», ТЦ «Волна» и множество других магазинов и сервисных служб. Также рядом находятся лыжная база и лес.