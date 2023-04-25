Процент не манит. Почему в Алтайском крае стали брать меньше ипотечных кредитов

«С начала действия программы по сельской ипотеке появилось 600 заявителей. В этом году не было ни одной регистрации. Единичны случаи заявления и по льготной ипотеке», — рассказала на пресс-конференции ТАСС Елена Бандурова, заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю.
При этом, как отметил эксперт, договорная ипотека (та, которую собственник получает под залог уже имеющегося объекта) в регионе сохранилось на уровне прошлого года.
Кроме того, Елена Бандурова рассказала, что в первом квартале этого года заключили на 19% меньше договоров долевого строительства, чем в 2022-м. Однако по отдельным месяцам отмечается небольшая положительная динамика.
Интересно, что доля выдачи жилищных кредитов по программам с господдержкой в России осталось на уровне прошлого года — 37%. Такие данные приводит «Домклик». Как сообщает РИА «Новости», в 2022 году это значение было связано с возникшим ажиотажем из-за возможной отмены программы «Господдержка».
Почему заключают меньше сделок
По мнению экспертов, люди стали реже покупать жилье в ипотеку из-за повышения процентов льготных ипотечных ставок. С 1 января он вырос с 7 до 8%.
Вторая причина — в увеличении стоимости квадратного метра. Как отметила Елена Бандурова, особенно поднялась цена миниатюрных студий и однокомнатных квартир. По данным ведомства, стоимость квадратного метра в барнаульских новостройках сейчас стартует от 85 тыс. рублей.
Ранее из-за растущего количества непроданного жилья Министерство строительства РФ рекомендовало застройщикам снижать цены. Однако такой возможности нет из-за проектного финансирования и предшествующего удорожания стройматериалов, уверены застройщики.
«Есть повод проанализировать ситуацию и снизить количество строящихся объектов, чтобы оно не было критически велико, иначе это может отразиться на бизнесе застройщиков», — прокомментировала снижение количества сделок руководитель новосибирского Россреестра Светлана Рягузова.
Судя по всему, этот процесс уже запущен — рост объемов строительства начал снижаться. Как отмечает Алтайский портал недвижимости, в первые три месяца 2023 года на территории региона построили более 3,6 тыс. новых квартир общей площадью 295 тыс. кв. м — это всего на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
По данным Дом. рф, объем текущего строительства многоквартирных домов в апреле составляет 655 тыс. кв. м. Сейчас возводят 75 объектов с 13 тыс. квартир. В прошлом году показатель достигал 729 тыс. кв. м, а годом ранее — 1 млн кв. м.
Сельская ипотека по 0,1%
Чтобы повысить привлекательность сельской ипотеки и приграничных районов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое снижает размер ставки со стандартных 3 до 0,1% по программе для этих территорий.
В Алтайском крае процент снизился для тех, кто желает купить недвижимость в Бурлинском, Змеиногорском, Ключевском, Локтевском, Табунском, Третьяковском районах и в Славгороде. Действие распространяется на сельскую местность и города, в которых живут не более 30 тыс. человек.
Кроме того, как сообщает «Российская газета», приграничные районы будут в приоритетном порядке получать субсидии из федерального бюджета на развитие жилищного строительства, обустройство городских парков, развитие сети автодорог.
Кредит со сниженной ставкой дают при условии личного страхования на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, или строительстве на уже имеющейся в собственности территории, или на покупку готового частного дома. При этом оно должно быть не старше пяти или трех лет — если здание покупают у физического или юридического лица соответственно.
Стать заемщиком могут россияне в возрасте от 21 года до 65 лет. Они могут получить кредит на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей. Максимальный срок — 25 лет, а обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта. Для оплаты можно использовать материнский капитал.
Какие кредиты еще могут взять жители края
Помимо льготной и сельской ипотеки работают еще несколько программ.
С января 2023 года семьи могут получить семейную ипотеку, независимо от года рождения двух несовершеннолетних детей. Если у семьи есть лишь один ребенок, он должен был родиться не ранее 2018 года. Получить кредит могут и семьи с ребенком- инвалидом любого возраста.
Жители Алтайского края могут получить не более 6 млн рублей под ставку 6%. Первый взнос — не менее 15% от стоимости объекта.
Также «Семейную ипотеку» можно использовать в качестве рефинансирования уже имеющегося кредита.
IT-специалисты с минимальной зарплатой 70 тыс. рублей могут получить кредит под 5% годовых на первичное жилье или строительство частного дома. Для этого человек должен работать в аккредитованной IT-компании и быть не младше 22 и не старше 44 лет.
В Барнауле можно взять кредит на сумму от 300 тыс. до 15 млн рублей, выплачивать его можно не более 30 лет, первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости.