Процент не манит. Почему в Алтайском крае стали брать меньше ипотечных кредитов

В первом квартале 2023 года в регионе зафиксировали ипотечный спад. За три месяца зарегистрировали около 13 тыс. сделок, что на 11% меньше за аналогичный период прошлого года. Почему так происходит, сколько сделок все-таки состоялось, и какие новые условия появились для потенциальных заемщиков — разбирался altapress.ru.

«С начала действия программы по сельской ипотеке появилось 600 заявителей. В этом году не было ни одной регистрации. Единичны случаи заявления и по льготной ипотеке», — рассказала на пресс-конференции ТАСС Елена Бандурова, заместитель руководителя управления Росреестра по Алтайскому краю.

При этом, как отметил эксперт, договорная ипотека (та, которую собственник получает под залог уже имеющегося объекта) в регионе сохранилось на уровне прошлого года.

Кроме того, Елена Бандурова рассказала, что в первом квартале этого года заключили на 19% меньше договоров долевого строительства, чем в 2022-м. Однако по отдельным месяцам отмечается небольшая положительная динамика.

Интересно, что доля выдачи жилищных кредитов по программам с господдержкой в России осталось на уровне прошлого года — 37%. Такие данные приводит «Домклик». Как сообщает РИА «Новости», в 2022 году это значение было связано с возникшим ажиотажем из-за возможной отмены программы «Господдержка».

Ипотека. Кредиты. unsplash.com

Почему заключают меньше сделок

По мнению экспертов, люди стали реже покупать жилье в ипотеку из-за повышения процентов льготных ипотечных ставок. С 1 января он вырос с 7 до 8%.

Вторая причина — в увеличении стоимости квадратного метра. Как отметила Елена Бандурова, особенно поднялась цена миниатюрных студий и однокомнатных квартир. По данным ведомства, стоимость квадратного метра в барнаульских новостройках сейчас стартует от 85 тыс. рублей.

Ранее из-за растущего количества непроданного жилья Министерство строительства РФ рекомендовало застройщикам снижать цены. Однако такой возможности нет из-за проектного финансирования и предшествующего удорожания стройматериалов, уверены застройщики.

«Есть повод проанализировать ситуацию и снизить количество строящихся объектов, чтобы оно не было критически велико, иначе это может отразиться на бизнесе застройщиков», — прокомментировала снижение количества сделок руководитель новосибирского Россреестра Светлана Рягузова.

Строительство придорожного объекта в Барнауле на Змеиногорском тракте. Олег Богданов

Судя по всему, этот процесс уже запущен — рост объемов строительства начал снижаться. Как отмечает Алтайский портал недвижимости, в первые три месяца 2023 года на территории региона построили более 3,6 тыс. новых квартир общей площадью 295 тыс. кв. м — это всего на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным Дом. рф, объем текущего строительства многоквартирных домов в апреле составляет 655 тыс. кв. м. Сейчас возводят 75 объектов с 13 тыс. квартир. В прошлом году показатель достигал 729 тыс. кв. м, а годом ранее — 1 млн кв. м.

Сельская ипотека по 0,1%

Чтобы повысить привлекательность сельской ипотеки и приграничных районов, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое снижает размер ставки со стандартных 3 до 0,1% по программе для этих территорий.

В Алтайском крае процент снизился для тех, кто желает купить недвижимость в Бурлинском, Змеиногорском, Ключевском, Локтевском, Табунском, Третьяковском районах и в Славгороде. Действие распространяется на сельскую местность и города, в которых живут не более 30 тыс. человек.

Кроме того, как сообщает «Российская газета», приграничные районы будут в приоритетном порядке получать субсидии из федерального бюджета на развитие жилищного строительства, обустройство городских парков, развитие сети автодорог.

Коттедж. Михаил Хаустов

Кредит со сниженной ставкой дают при условии личного страхования на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, или строительстве на уже имеющейся в собственности территории, или на покупку готового частного дома. При этом оно должно быть не старше пяти или трех лет — если здание покупают у физического или юридического лица соответственно.

Стать заемщиком могут россияне в возрасте от 21 года до 65 лет. Они могут получить кредит на сумму от 100 тыс. до 5 млн рублей. Максимальный срок — 25 лет, а обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта. Для оплаты можно использовать материнский капитал.

Какие кредиты еще могут взять жители края

Помимо льготной и сельской ипотеки работают еще несколько программ.

С января 2023 года семьи могут получить семейную ипотеку, независимо от года рождения двух несовершеннолетних детей. Если у семьи есть лишь один ребенок, он должен был родиться не ранее 2018 года. Получить кредит могут и семьи с ребенком- инвалидом любого возраста.

Жители Алтайского края могут получить не более 6 млн рублей под ставку 6%. Первый взнос — не менее 15% от стоимости объекта.

Кредит. СС0.

Также «Семейную ипотеку» можно использовать в качестве рефинансирования уже имеющегося кредита.

IT-специалисты с минимальной зарплатой 70 тыс. рублей могут получить кредит под 5% годовых на первичное жилье или строительство частного дома. Для этого человек должен работать в аккредитованной IT-компании и быть не младше 22 и не старше 44 лет.

В Барнауле можно взять кредит на сумму от 300 тыс. до 15 млн рублей, выплачивать его можно не более 30 лет, первоначальный взнос — 15% от стоимости недвижимости.