На месте частного сектора в центре Барнаула появится крупный ЖК

Компания «Строительная перспектива» Андрея Комякова построит на ул. Ядринцева ЖК «Солар». Застройщик выкупил площадку под первую очередь проекта и разработал его архитектуру. Это очередной крупный комплекс в частном секторе центра Барнаула, который в последние несколько лет начали застраивать высотными домами.

«Солар» расположился в границах улиц Кирова, Ядринцева, Песчаная, пер. Революционный. Вдоль Ядринцева построят 16-этажный дом из шести секций с аркой посередине. В нем будет более 600 квартир. Рядом в том же стиле уже запланирована двухсекционная высотка — ее проект еще разрабатывается. Особенность комплекса — большой двор с игровыми и спортивными площадками, а также зоной отдыха с фонтаном внутри квартала.

В ПСК «Строительная перспектива» рассказали, что участок формировался около года. С большинством собственников ветхих домов удалось договориться.

В качестве мест перспективной застройки «Строительная перспектива» обозначила на генеральном плане еще два участка, расположенных ближе к переулку Революционный. Но их только предстоит выкупить.

Отметим, что территория в границах пр. Строителей, Ядринцева, Чернышевского и Челюскинцев последние несколько лет пользуется повышенным вниманием у застройщиков. Свои комплексы здесь возводят «Жилищная инициатива», «Алгоритм», «Мой дом», а теперь и «Строительная перспектива». Отчасти это связано с тем, что застройщикам трудно работать в историческом центре, где они должны соблюдать зоны охраны многочисленных памятников архитектуры.

Также для участка, ограниченного улицами Молодежной, Челюскинцев, Ядринцева и Папанинцев, уже в конце 2018 год утвержден проект планировки территории. Он отводит место для строительства здания школы, детского сада и других социальных объектов, рассчитанных на прирост населения в микрорайоне с 1,8 тыс. человек до 7 тыс.