В центре Барнаула нашли место под школу, сад и 10 многоэтажек

В квартале рядом с улицей Ядринцева, который сейчас занят промзоной и ветхим жильем, выделили участки под многоэтажки и образовательные учреждения. Их нанесли на проект планировки квартала, который мэрия Барнаула представит на публичных слушаниях 15 октября.

Что планируют построить на ул. Ядринцева

Планируется, что по периметру квартала появятся многоэтажные дома высотой 10, 12 и 16 этажей. Внутри территории выделены участки под 8−10-этажные «свечки», а также обозначены места строительства деловой и торговой недвижимости, скверы. Весной 2018 года на градостроительном совете представители разработчик проекта «Мастер План» докладывали: количество жилья должно вырасти с 44 тыс. кв. метров до 168 тыс., а население — с 1,8 тыс. до 7 тыс. человек.

Главная находка проекта планировки — детский сад и школа на месте промзоны, которая занимает около 10 га земли. На участке располагается «Барнаульский завод металлоизделий», где чинят подъемные краны и другие крупногабаритные механизмы.

Предполагалось, что предприятие перенесут в одну из промзон, выделенную новым генеральным планом развития города. При этом придется решить вопрос с компенсацией затрат собственнику производства, но разработчики проекта планировки не должны заниматься этим вопросом.

Проектквартала «Строитель». Коричневым обозначены территории жилых домов , красным — коммерческих зданий , зеленым — скверы. В середине участки школы и детсада. ksar. barnaul-adm.ru

Зачем нужен проект планировки

Проект планировки квартала показывает, на каких участках какие объекты можно размещать. Он необходим для рациональной организации строительства домов и социальных объектов.

Возведение зданий без такого плана приводит к тому, что население участка существенно увеличивается. При этом не остается места для школ, детсадов, поликлиник, дорог, скверов и так далее.

В Барнауле в условиях экономического кризиса застройщики сосредоточились на центре города, где могли дороже продать квадратный метр новостройки. В результате в последние годы здесь строили почти половину многоэтажек, а соцобъекты не планировались.

Изменения в градостроительный кодекс, вступившие в силу в летом 2017 года, запрещают выдавать разрешения на строительство зданий, если нет проекта планировки квартала.

Когда пройдут публичные слушания

Публичные слушания по проекту планировки квартала «Строитель» пройдут 15 октября 2018 года в 15:00 по адресу: улица Короленко, 58, большой зал. Участники могут зарегистрироваться с 14:00 до 14:45. С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозиции по адресу: улица Короленко, 65, проспект Красноармейский, 104 или на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.