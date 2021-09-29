Путин объяснил, как надо вытащить людей из трущоб

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи надо запустить новую программу…», — отметил Путин.
Под расселение попадут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.
По словам лидера страны, по новой программе, обеспечение нуждающихся жильем начнется в 2022-м.
В настоящее время регионы расселяют дома, признанные аварийными на 2017 год.
На снабжение граждан новым жильем в бюджете предусмотрены 45 млрд рублей.
Ранее стало известно, что аварийное жилье в Алтайском крае полностью расселят к 2023 году.