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Недвижимость

Путин объяснил, как надо вытащить людей из трущоб

Президент Владимир Путин заявил, что нужно ускорить расселение аварийного жилья в России, сообщает РИА «Новости». Рассказываем, когда реализуют новую программу расселения и кто из нуждающихся получат квадратные метры.

Аварийное жилье. Поток.
Аварийное жилье. Поток.
Анна Зайкова
1
Для чего нужно «экстренное» расселение аварийного жилья?

«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи надо запустить новую программу…», — отметил Путин.

2
Какие дома войдут в новую программу?

Под расселение попадут дома, признанные аварийными на январь 2021 года.

Аварийное жилье.
Аварийное жилье.
Анна Зайкова
3
Когда начнется расселение?

По словам лидера страны, по новой программе, обеспечение нуждающихся жильем начнется в 2022-м.

4
Кого расселяют сейчас?

В настоящее время регионы расселяют дома, признанные аварийными на 2017 год.

Аварийное жилье. Топчиха.
Аварийное жилье. Топчиха.
Дмитрий Лямзин.
5
Сколько денег выделят на очередное расселение?

На снабжение граждан новым жильем в бюджете предусмотрены 45 млрд рублей.

Ранее стало известно, что аварийное жилье в Алтайском крае полностью расселят к 2023 году.

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