Путин упразднил жилье экономкласса

Теперь это жилье будет называться стандартным, пишет "РГ".

Устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой, в том числе минимально допустимые размеры жилых помещений. Ранее в министерстве сообщали, что работают над новыми стандартами доступного и качественного жилья.

Смена термина связана с тем, что экономкласс ассоциируется с дешевым, а не с качественным жильем. В то же время в этом сегменте реализуется много достойных внимания потребителей проектов.