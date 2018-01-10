Недвижимость

Путин упразднил жилье экономкласса

Вчера, 20:16.
Недвижимость

В России больше не будут строить жилье экономкласса — соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин на форуме ОНФ.
Владимир Путин на форуме ОНФ. Фото : kremlin.ru.

Теперь это жилье будет называться стандартным, пишет "РГ".

Устанавливать требования к стандартному жилью будет Минстрой, в том числе минимально допустимые размеры жилых помещений. Ранее в министерстве сообщали, что работают над новыми стандартами доступного и качественного жилья.

Смена термина связана с тем, что экономкласс ассоциируется с дешевым, а не с качественным жильем. В то же время в этом сегменте реализуется много достойных внимания потребителей проектов.

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