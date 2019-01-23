Пять компаний перестают строить жилье в Барнауле

Пять компаний с 2019 году уходят с барнаульского рынка строительства жилья. В основном это связано с обновлением закона, который выдвигает новые условия для работы с дольщиками. Однако есть и другие причины.

Кто уходит

Строить жилье в Барнауле перестают «ГраНИД», «Алтайэнергожилстрой», «АлтайСпецСтрой, «Алтайстрой», ЖСК 166. По данным источников altapress.ru, список больше — речь может идти 7−8 компаний. У них сейчас нет действующих разрешений на новые объекты. Они завершают работу над текущими проектами и распродают имеющиеся участки, а также офисы и технику.

Часть компаний пытается остаться на рынке строительства, нанимаясь в подряд к более крупным организациям.

«Но много заказов мы дать не можем, — поясняет Юрий Гатилов, руководитель компании «Жилищная инициатива». — Сейчас не сезон для отделки, а со строительно-монтажными работами мы справляемся сами».

Другие распродают свое имущество и закрываются совсем.

Виктор Майзингер,

руководитель ЖСК 166:

В год мы строили по одному-два дома. В сезон штат увеличивался до 150 человек, в межсезонье составлял около 80. Всего за все время работы возвели около 200 тыс. кв. м жилья — мы небольшая строительная компания на рынке Барнаула. И таким как мы сегодня нет места.

Почему уходят?

Обновленный закон о защите прав дольщиков предъявляет застройщикам все новые требования. По его условиям проекты, на которые выдавали разрешение до 1 июля 2018 года, должны были обзавестись эскроу-счетами. На них будут храниться деньги дольщиков, а застройщик будет работать на свои или заемные средства.

Есть и другие нововведения. Например, продолжает Майзингер, чтобы возводить один дом, нужно иметь до 1 млрд рублей. В том числе 100 тыс. рублей уставного капитала, деньги на покупку или аренду земли и на строительство.

В числе причин ухода с рынка строители называют и более застарелые. На условиях анонимности руководитель одной из закрывшихся компаний говорит, что рынок новостроек недоступен небольшим компаниям, потому что они не могут получить землю для строительства. Принцип продажи кварталами одному застройщику не позволяет приобрести участок, а крупные компании не хотят брать их на подряд.

К чему это приведет

Чиновники строительной отрасли и компании еще в прошлом году говорили о том, что законодательные инициативы приведут к санации отрасли. Останутся только крупные компании, да и им будет тяжело выживать.

Это в свою очередь приведет к падению объемов ввода объектов. А это, на фоне увеличения себестоимости строительства, к повышению цены квадратного метра.

Что говорят власти?

По мнению чиновников, ситуация стабильная. В декабре 2019 года на пресс-конференции Игорь Спивак, начальник управления строительства и территориального планирования минстройтранса, сообщил о благоприятном прогнозе по вводу жилья в 2019 году. Согласно планам, в Алтайском крае должны построить 700 тыс. «квадратов».

Однако прогнозы строились на том, что банки сохранят низкие ипотечные ставки, а закон о долевом строительстве больше не будут менять. Но ставки подняли, а застройщики теперь пытаются понять: для каких именно новостроек они должны открывать эскроу-счета.

Напомним, что декабрьские поправки обязали открывать эскроу-счета с 1 июля 2019 года на все строящиеся дома (а не только на те, которые получили разрешение на строительство до 1 июля 2018-го), попадающие под определенные характеристики. Только пока эти критерии не озвучены.