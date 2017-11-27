"Пятерочка" намерена обострить конкуренцию за помещения под магазины в Сибири

К владельцам помещений обратилась Юлия Тюленева, директор Сибирского дивизиона X5 Retail Group. Это произошло на VI Сибирском форуме "Ритейл будущего: как новые технологии меняют рынок", который состоялся 23-24 ноября. Спикер рассказала, что в 2018 году X5 Retail Group намерена в два раза увеличить торговые площади "Пятерочек" — с 96 до 200 тыс. кв. м. Ритейлеру нужны торговые площади от 50 до 650 кв.м. Сеть готова инвестировать в отделку магазинов в среднем по 8,5 млн рублей и заключать стабильные договоры аренды на 7-10 лет.

Юлия Тюленева,

директор Сибирского дивизиона X5 Reteil Group:

— Мы приглашаем владельцев помещения для переговоров. Компания готова рассмотреть условия по арендной ставке. В том числе это может быть процент с оборота торговой точки.

Таким образом среди продуктовой розницы продолжается борьба за выгодные места размещения магазинов. Рынок сейчас активно "перетряхивают" "Ярче", "Магнит", "Лента", "Мария-Ра", "Холди дискуантер" и другие.

Как ранее рассказывал altapress.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ-риэлт" Константин Никитеев, ритейлеры стараются не завышать арендную ставку и в целом придерживаться текущих условий сотрудничества с владельцами недвижимости. Однако выход X5 Reteil Group на рынок аренды Барнаула все же скорректировал ставки, как минимум остановив их падение.

Пока эксперты не ожидают, что ритейлеры, которые сейчас накапливают пул магазинов, существенно поменяют ситуацию на рынке аренды. Никитеев говорит о том, что предложений по-прежнему много, и они будут постоянно появляться за счет банков, которым придется выставлять на продажу залоговое имущество.

Справка

Компания X5 Reteil Group открыла первую "Пятерочку" в Сибири в 2016 году. В сентябре магазины начали открываться и в Барнауле. До конца года компания намерена открыть 25 "Пятерочек". Для закрепления в регионе ритейлер построил распределительный центр в Новосибирске площадью 17 тыс.кв.м. Он закрывает потребности уже функционирующих магазинов и имеет запас по мощности. К 2020 году X5 Reteil Group намерен построить РЦ на 40 тыс.кв.м.