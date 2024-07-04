«Рассыпался внутри». На обнаженном здании ЦУМа строители нашли серьезные дефекты - фото и видео

В Барнауле продолжают демонтировать здание ЦУМа. Под снятыми фасадами из керамограниты рабочие обнаружили выбоины на стенах и осыпающийся кирпич. В каком состоянии было здание и как оно все это время выглядело под аккуратной оболочкой - показываем в фоторепортаже altapress.ru.

Ошибки и время

У старого ЦУМа спецтехника собирает строительный мусор, его с площадки уже вывезли несколько десятков КАМАЗов. Но это только начало. Рабочие разобрали фасад, а также часть цокольного этажа, теперь приступили к демонтажу плит перекрытия.

С обнаженного дворового фасада на уровне второго этажа видим выбоины и пляшущие кирпичи, готовые рухнуть вниз.

«Когда мы сняли тент с этой стены, я не удивился тому, что увидел, - говорит прораб компании-подрядчика СК «АСТРОЙ» Валерий Матанцев. – Судя по всему, при строительстве были допущены технологические нарушения, да и время все-таки дает о себе знать. Здание не каркасное, плиты лежат на кирпичах, видно, что кладка фактически рассыпается. Такое чтобы отремонтировать, усилить, надо разобрать полностью кровлю, перекрытия, стены - по сути, почти все здание».

Известно, что строительство здания было непростым: то из строя выходил экскаватор, то кончались стройматериалы и портилась погода. В 1962 году начальник инспекции ГАСК Барнаула пришел к выводу: ЦУМ возводят с отступлениями от типового проекта, технических условий, и с большими дефектами в строительно-монтажных работах. Об этих и других фактах истории здания altapress.ru рассказывал здесь.

Все это и привело к обнаруженным последствиям.

Разбирается ЦУМ легко, говорят строители: «Взялись за козырек с одной стороны – смотрим, с другой он уже сам отрывается».

Призраки прошлого

Внутри опустевшего здания – хаос. Пол покрыт «строительным боем»: кусками гипсокартона, штукатурки, разбитой плитки. Сверху свисает проводка и фрагменты натяжных потолков. Единственное, что осталось на прежнем месте – стойкий запах парфюма у лестницы на второй этаж.

Демонтаж ЦУМа: внутри и снаружи. Дмитрий Лямзин Демонтаж ЦУМа: внутри и снаружи. Дмитрий Лямзин Демонтаж ЦУМа: внутри и снаружи. Дмитрий Лямзин

«ЦУМ в целом уже пришел в непригодное, аварийное состояние, я бы даже сказал, что оно на грани своего физического износа, - говорит Валерий Матанцев. – Внутренние коммуникации полностью устарели, эксплуатация была уже просто нецелесообразна».

В большом интервью altapress.ru бизнесмен Евгений Ракшин рассказал об отношении к старому зданию.

«Обычное, функциональное и типовое сооружение, которое было в каждом крупном городе. «Оно выполняло стандартную функцию: обеспечение населения товарами», —сказал он. - Нисколько не сомневаюсь, что рано или поздно, любой самый современный на сегодняшний день торговый центр точно так же физически и морально устареет и будет целесообразнее снести его и открыть там что-то новое».

Демонтаж старого ЦУМа займет несколько месяцев. Строительство нового планируют завершить за два года. Этот срок называют сжатым, но реалистичным. О подробностях проекта можно прочесть здесь.

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