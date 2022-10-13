13 октября
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Недвижимость

Разноцветный двухэтажный дворец продают за 20 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатную квартиру, которая изнутри похожа на дворец, продают за 19,9 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: ул. Профинтерна, 40А, р-н Октябрьский. Объявление разместили на Avito.ru.

Четырехкомнатная квартира, 241 кв. м за 20 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 241 кв. м за 20 млн рублей
Avito.ru

Квартира действительно королевских размеров — 241 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 82 тыс. рублей.

«Четырешка» расположена на третьем и четвертом этажах из шести. Дом — кирпичный, построили в 1996 году. К слову, он сам напоминает дворец из-за высоких башен и остроконечной крыши.

В квартире дизайнерский ремонт, владельцы отдавали предпочтение ярким цветам.

Так, одна из спален выполнена в изумрудном цвете. Другая — в нежно-голубом и розовом. А третья — ярко бирюзовая.

Три ванных комнаты разноцветные, у каждой свой — голубой, зеленый и желтый. Последняя с джакузи.

С первого этажа на второй ведет каменная винтовая лестница. Украшает прихожую витражный плафон.

Территория дома под охраной. Рядом есть детские сады, больницы, лицеи и Зеленый сквер.

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