Разноцветный двухэтажный дворец продают за 20 млн рублей в Барнауле

Квартира действительно королевских размеров — 241 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 82 тыс. рублей.
«Четырешка» расположена на третьем и четвертом этажах из шести. Дом — кирпичный, построили в 1996 году. К слову, он сам напоминает дворец из-за высоких башен и остроконечной крыши.
В квартире дизайнерский ремонт, владельцы отдавали предпочтение ярким цветам.
Так, одна из спален выполнена в изумрудном цвете. Другая — в нежно-голубом и розовом. А третья — ярко бирюзовая.
Три ванных комнаты разноцветные, у каждой свой — голубой, зеленый и желтый. Последняя с джакузи.
С первого этажа на второй ведет каменная винтовая лестница. Украшает прихожую витражный плафон.
Территория дома под охраной. Рядом есть детские сады, больницы, лицеи и Зеленый сквер.