Разобрали по косточкам. Почему градсовет во второй раз «завернул» проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова в Барнауле

Преамбула
Первое мартовское заседание градсовета прошло под эгидой единства мнений большинства членов рекомендательного органа. В частности, проект нового корпуса АлтГУ детально разобрали и забраковали без прений среди заседателей.
Никакие аргументы представителей вуза и проектировщиков не смогли переубедить экспертов. Даже замечание руководства АлтГУ об ограниченных сроках вхождения в федеральную программу финансирования будущей стройки в 2023 году, которые истекают в мае, не повлияло на мнение заседателей.
Эксперты отметили: данные на прошлом градсовете рекомендации не были приняты во внимание в должной мере. Хотя, руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, выступивший в роли докладчика, предоставил ответы на все высказанные членами совета замечания.
Работа над ошибками
Высотную часть будущего кампуса уменьшили в этажности. Объект поменял пропорции, объемы и колористическое решение фасадов. Авторы проекта из бюро «Архи-Групп» разработали четыре варианта и предоставили, на их взгляд, самый удачный — в светлых тонах.
Были проработаны и отражены в эскизах и схемах транспортные, а также пешеходные связи по ул. Димитрова и пр. Социалистическому. Архитекторы убрали дополнительную полосу на проезжей части перед въездом на двухъярусную подземную парковку (со стороны ул. Димитрова) и дополнили проект совмещенным тротуаром шириной два метра.
Увеличилось и расстояние от въезда на паркинг до перекрестка ул. Димитрова с проспектом. Сейчас это 23,5 м, что по словам Деринга, превышает норму в 20 м.
Проект благоустройства также переделали. Теперь на территории вуза планируют высадить 36 елей (вместо 15) и 53 лиственных дерева (вместо 40).
Осталась в проекте и его первоначальная изюминка — срединный проход с Соцпроспекта во внутреннее пространство двора кампуса, где появятся пешеходные дорожки до пл. Сахарова и Советов.
А вот проблему с несоответствием нормативам расчетной площади количеству студентов решили формальной сменой профиля будущего здания. Теперь это не учебно-лабораторный корпус, а научно-лабораторный с административными помещениями.
Неудачная смена ролей
Эксперты градсовета хоть и оценили старания авторов, но не согласились с их оптимистичной позицией, полагая, что проект здания далек от совершенства. Они уверены: пока есть возможность повлиять на градостроительную ситуацию в данном районе, это нужно обязательно сделать.
Главный архитектор Алтайского края Виктора Четошников раскритиковал смену профиля здания. Он пояснил, что это не отменяет необходимости следовать федеральным и краевым градостроительным нормам. Сейчас есть все основания полагать, что здание относится к учебной зоне.
Согласно нормативу для расчетного числа студентов нужна площадь в 11 га, а у вуза в наличии только 1,8 га. По мнению эксперта, норма принижена в шесть раз.
«В прошлом году было превышение в 6,5 раз. Если мы будем двигаться такими темпами и отвоевывать по полгектара, приближая проектные решения к нормативу, то нам потребуется минимум 12 градсоветов», — отметил Четошников.
«Решетки» для вуза
Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко обратил внимание еще на одну несостыковку. Руководство университета продвигает кампус, как общественно-доступное место с пешеходными дорожками, ведущими во все направления. А именно — к наиболее ключевым точкам центра города: пешеходным переходам, двум площадям, ЦУМу и так далее.
Как объяснил эксперт, набирает обороты тенденция огораживать забором территории ведомственных и образовательных учреждений в рамках антитеррористических мер. Так было сделано, например, с Главком МВД на пр. Ленина. Когда-то забора там не было.
Носенко не исключает, что участок на ул. Димитрова, 66 также могут заставить огородить. Это исключает доступ горожан на территорию АлтГУ и сводит к нулю миссию пешеходных дорожек и сквозного проход между корпусами проектируемого здания.
«Трудно поставить заборы вокруг всех учебных заведений. У нас только в центре шесть корпусов. И здесь, конечно, нужно исходить из позиции совмещения интересов и безопасности. <…> Не все университеты сейчас за заборами. И пока никто не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем», — ответил на замечание президент АлтГУ Сергей Землюков.
По камню в один «огород»
Бывший главный архитектор края Сергей Боженко отметил, что не верит в реализацию идеи создать на эксплуатируемой кровле над конференц-залом площадку, засеянную газоном. А это серьезно влияет на норматив по озеленению.
Не понравилось эксперту и отсутствие машиномест у главных входов, хотя бы для VIP-гостей. Это может существенно осложнить транспортную ситуацию в районе корпуса. По задумке авторов проекта, для размещения автомобилей предусмотрен только двухъярусный паркинг. Но Боженко уверен: «люди так устроены, что им нужно парковаться на земле», поближе к парадному входу.
«В данном случае мы очень аккуратно отнеслись к ситуации на площади Сахарова и не стали забирать у площади территорию под машиноместа, чтобы ее не загружать ее. Но такая возможность у нас есть», — ответил на критику Александр Деринг.
Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Серей Шадрин отметил, что предыдущий вариант эскизного проекта нового корпуса АлтГУ был гораздо лучше, чем тот, который представлен на текущем градсовете. Он не оценил фасады и объемно-планировочные решения.
«Последний вариант в архитектурном решении, на мой взгляд, значительно уступает и конкурсному проекту и тому, который был представлен на предыдущем градостроительном совете. Исчез контрастный перепад между вертикалью углового объема и его горизонталью, выходящей на площадь. Раньше архитектурное решение было простым и понятным, а фасад — чистым и лаконичным», — подчеркнул он.
Аргументы в защиту
На основной вал критики ответил руководитель «Архи-Групп» Андрей Суртаев. И начал он с антитеррористических мер.
«Если от университета потребуют обнести забором корпус, то он в будет огорожен в границах существующей территории. И все пешеходные связи окажутся недоступными в любом случае — будет или не будет построен новый кампус», — пояснил спикер.
Он добавил: изменение назначения здания, где кроме научных лабораторий будет размещаться еще и администрация, уже согласован с руководством вуза и вполне соответствует нормам. В качестве здания с аналогичной судьбой Суртаев назвал недавно возведенный корпус РАНХИГСа.
«Можно искать крайности, чтобы мешать строительству, либо смотреть объективно. Сейчас активно ведется развитие региональных вузов и на это направлен посыл президента России. В данных условиях мы можем оперативно закончить проект, который положительно повлияет на развитие университета. А соответствие всем нормам будет проводить Главгосэкспертизы в Москве. Зачем искусственно тормозить строительство? Нужно заканчивать проект, а мы пока только разговариваем», — настаивал Суртаев.
По словам руководителя проектного бюро, нет проблем и с озеленением. Его площадь не только сохраняется, но расширяется за пределы территории вуза. Что касается транспорта внутри двора и парковок, то проект этого не предполагает, так как зона будет пешеходной. В то же время, сюда будет обеспечен доступ спецтехники.
Окончательный вердикт
К слову, члены градостроительного совета отметили и сильные стороны проекта нового корпуса. В частности, высотное здание создает необходимый акцент на пересечении ул. Димитрова и пр. Социалистического. Но нужно уменьшить высотность и объемы кампуса и обдумать перемещение главного входа ближе к перекрестку, чтобы исключить глухую стену.
Кроме того, Сергей Боженко оценил удачное размещение бюстов Петра Семенова-Тян-Шанского и Степана Гуляева. Они много лет украшали небольшой дворик существующего корпуса АлтГУ на ул. Димитрова.
Эксперты согласны: корпус университета строить нужно. Другое дело, каким он будет. Пока члены градсовета видят в предлагаемых проектах больше минусов, чем плюсов. Вердикт большинства — проект отклонить и серьезно проработать.
Справка
Александр Деринг в ходе доклада отметил: в конце прошлого года АлтГУ вошел в список победителей программы «Приоритет-2030». Среди вузов края он стал единственным призером. Согласно условиям программы, вузы, вошедшие в пул лидеров, будут получать из федерального бюджета базовый грант в размере 100 млн рублей, который сможет потратить на развитие приоритетных направлений.
Деньги пойдут на развитие науки, открытие новых образовательных программ, цифровизацию и т. д. Задача перед вузом стоит непростая — стать центром научно-технологического и социально-экономического развития Барнаула и Алтайского края. А это, по мнению руководства вуза, невозможно без создания инновационной научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры.