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Разобрали по косточкам. Почему градсовет во второй раз «завернул» проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова в Барнауле

Проект нового корпуса Алтайского госуниверитсета на ул. Димитрова, 66 в Барнауле во второй раз отправили на доработку. Его обновленную версию представили на очередном заседании градостроительного совета в четверг, 3 марта. Большинство экспертов сошлись во мнении, что проект не готов к переходу на следующий этап, он не доработан, а ряд характеристик не соответствуют градостроительным нормам. Подробности — в материале altapress.ru.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
"АрхИ-Групп ".

Преамбула

Первое мартовское заседание градсовета прошло под эгидой единства мнений большинства членов рекомендательного органа. В частности, проект нового корпуса АлтГУ детально разобрали и забраковали без прений среди заседателей.

Никакие аргументы представителей вуза и проектировщиков не смогли переубедить экспертов. Даже замечание руководства АлтГУ об ограниченных сроках вхождения в федеральную программу финансирования будущей стройки в 2023 году, которые истекают в мае, не повлияло на мнение заседателей.

Эксперты отметили: данные на прошлом градсовете рекомендации не были приняты во внимание в должной мере. Хотя, руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, выступивший в роли докладчика, предоставил ответы на все высказанные членами совета замечания.

Работа над ошибками

Высотную часть будущего кампуса уменьшили в этажности. Объект поменял пропорции, объемы и колористическое решение фасадов. Авторы проекта из бюро «Архи-Групп» разработали четыре варианта и предоставили, на их взгляд, самый удачный — в светлых тонах.

Александр Деринг.
Александр Деринг.
Анна Зайкова.

Были проработаны и отражены в эскизах и схемах транспортные, а также пешеходные связи по ул. Димитрова и пр. Социалистическому. Архитекторы убрали дополнительную полосу на проезжей части перед въездом на двухъярусную подземную парковку (со стороны ул. Димитрова) и дополнили проект совмещенным тротуаром шириной два метра.

Увеличилось и расстояние от въезда на паркинг до перекрестка ул. Димитрова с проспектом. Сейчас это 23,5 м, что по словам Деринга, превышает норму в 20 м.

Проект благоустройства также переделали. Теперь на территории вуза планируют высадить 36 елей (вместо 15) и 53 лиственных дерева (вместо 40).

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
«АрхИ-Групп «.

Осталась в проекте и его первоначальная изюминка — срединный проход с Соцпроспекта во внутреннее пространство двора кампуса, где появятся пешеходные дорожки до пл. Сахарова и Советов.

А вот проблему с несоответствием нормативам расчетной площади количеству студентов решили формальной сменой профиля будущего здания. Теперь это не учебно-лабораторный корпус, а научно-лабораторный с административными помещениями.

Неудачная смена ролей

Эксперты градсовета хоть и оценили старания авторов, но не согласились с их оптимистичной позицией, полагая, что проект здания далек от совершенства. Они уверены: пока есть возможность повлиять на градостроительную ситуацию в данном районе, это нужно обязательно сделать.

Виктор Четошников.
Виктор Четошников.
Анна Зайкова.

Главный архитектор Алтайского края Виктора Четошников раскритиковал смену профиля здания. Он пояснил, что это не отменяет необходимости следовать федеральным и краевым градостроительным нормам. Сейчас есть все основания полагать, что здание относится к учебной зоне.

Согласно нормативу для расчетного числа студентов нужна площадь в 11 га, а у вуза в наличии только 1,8 га. По мнению эксперта, норма принижена в шесть раз.

«В прошлом году было превышение в 6,5 раз. Если мы будем двигаться такими темпами и отвоевывать по полгектара, приближая проектные решения к нормативу, то нам потребуется минимум 12 градсоветов», — отметил Четошников.

«Решетки» для вуза

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко обратил внимание еще на одну несостыковку. Руководство университета продвигает кампус, как общественно-доступное место с пешеходными дорожками, ведущими во все направления. А именно — к наиболее ключевым точкам центра города: пешеходным переходам, двум площадям, ЦУМу и так далее.

Депутат БГД от &quot;Единой России&quot; Евгений Носенко.
Депутат БГД от «Единой России» Евгений Носенко.
www. duma-barnaul.ru

Как объяснил эксперт, набирает обороты тенденция огораживать забором территории ведомственных и образовательных учреждений в рамках антитеррористических мер. Так было сделано, например, с Главком МВД на пр. Ленина. Когда-то забора там не было.

Носенко не исключает, что участок на ул. Димитрова, 66 также могут заставить огородить. Это исключает доступ горожан на территорию АлтГУ и сводит к нулю миссию пешеходных дорожек и сквозного проход между корпусами проектируемого здания.

«Трудно поставить заборы вокруг всех учебных заведений. У нас только в центре шесть корпусов. И здесь, конечно, нужно исходить из позиции совмещения интересов и безопасности. <…> Не все университеты сейчас за заборами. И пока никто не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем», — ответил на замечание президент АлтГУ Сергей Землюков.

По камню в один «огород»

Бывший главный архитектор края Сергей Боженко отметил, что не верит в реализацию идеи создать на эксплуатируемой кровле над конференц-залом площадку, засеянную газоном. А это серьезно влияет на норматив по озеленению.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
«АрхИ-Групп «.

Не понравилось эксперту и отсутствие машиномест у главных входов, хотя бы для VIP-гостей. Это может существенно осложнить транспортную ситуацию в районе корпуса. По задумке авторов проекта, для размещения автомобилей предусмотрен только двухъярусный паркинг. Но Боженко уверен: «люди так устроены, что им нужно парковаться на земле», поближе к парадному входу.

«В данном случае мы очень аккуратно отнеслись к ситуации на площади Сахарова и не стали забирать у площади территорию под машиноместа, чтобы ее не загружать ее. Но такая возможность у нас есть», — ответил на критику Александр Деринг.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
«АрхИ-Групп «.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Серей Шадрин отметил, что предыдущий вариант эскизного проекта нового корпуса АлтГУ был гораздо лучше, чем тот, который представлен на текущем градсовете. Он не оценил фасады и объемно-планировочные решения.

«Последний вариант в архитектурном решении, на мой взгляд, значительно уступает и конкурсному проекту и тому, который был представлен на предыдущем градостроительном совете. Исчез контрастный перепад между вертикалью углового объема и его горизонталью, выходящей на площадь. Раньше архитектурное решение было простым и понятным, а фасад — чистым и лаконичным», — подчеркнул он.

Аргументы в защиту

На основной вал критики ответил руководитель «Архи-Групп» Андрей Суртаев. И начал он с антитеррористических мер.

Андрей Суртаев.
Андрей Суртаев.
Altapress.ru.

«Если от университета потребуют обнести забором корпус, то он в будет огорожен в границах существующей территории. И все пешеходные связи окажутся недоступными в любом случае — будет или не будет построен новый кампус», — пояснил спикер.

Он добавил: изменение назначения здания, где кроме научных лабораторий будет размещаться еще и администрация, уже согласован с руководством вуза и вполне соответствует нормам. В качестве здания с аналогичной судьбой Суртаев назвал недавно возведенный корпус РАНХИГСа.

«Можно искать крайности, чтобы мешать строительству, либо смотреть объективно. Сейчас активно ведется развитие региональных вузов и на это направлен посыл президента России. В данных условиях мы можем оперативно закончить проект, который положительно повлияет на развитие университета. А соответствие всем нормам будет проводить Главгосэкспертизы в Москве. Зачем искусственно тормозить строительство? Нужно заканчивать проект, а мы пока только разговариваем», — настаивал Суртаев.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ.
«АрхИ-Групп «.

По словам руководителя проектного бюро, нет проблем и с озеленением. Его площадь не только сохраняется, но расширяется за пределы территории вуза. Что касается транспорта внутри двора и парковок, то проект этого не предполагает, так как зона будет пешеходной. В то же время, сюда будет обеспечен доступ спецтехники.

Окончательный вердикт

К слову, члены градостроительного совета отметили и сильные стороны проекта нового корпуса. В частности, высотное здание создает необходимый акцент на пересечении ул. Димитрова и пр. Социалистического. Но нужно уменьшить высотность и объемы кампуса и обдумать перемещение главного входа ближе к перекрестку, чтобы исключить глухую стену.

Сергей Боженко.
Сергей Боженко.
Анна Зайкова.

Кроме того, Сергей Боженко оценил удачное размещение бюстов Петра Семенова-Тян-Шанского и Степана Гуляева. Они много лет украшали небольшой дворик существующего корпуса АлтГУ на ул. Димитрова.

Эксперты согласны: корпус университета строить нужно. Другое дело, каким он будет. Пока члены градсовета видят в предлагаемых проектах больше минусов, чем плюсов. Вердикт большинства — проект отклонить и серьезно проработать.

Справка

Александр Деринг в ходе доклада отметил: в конце прошлого года АлтГУ вошел в список победителей программы «Приоритет-2030». Среди вузов края он стал единственным призером. Согласно условиям программы, вузы, вошедшие в пул лидеров, будут получать из федерального бюджета базовый грант в размере 100 млн рублей, который сможет потратить на развитие приоритетных направлений.

Деньги пойдут на развитие науки, открытие новых образовательных программ, цифровизацию и т. д. Задача перед вузом стоит непростая — стать центром научно-технологического и социально-экономического развития Барнаула и Алтайского края. А это, по мнению руководства вуза, невозможно без создания инновационной научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры.

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