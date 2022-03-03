Разобрали по косточкам. Почему градсовет во второй раз «завернул» проект нового корпуса АлтГУ на Сахарова в Барнауле

Проект нового корпуса Алтайского госуниверитсета на ул. Димитрова, 66 в Барнауле во второй раз отправили на доработку. Его обновленную версию представили на очередном заседании градостроительного совета в четверг, 3 марта. Большинство экспертов сошлись во мнении, что проект не готов к переходу на следующий этап, он не доработан, а ряд характеристик не соответствуют градостроительным нормам. Подробности — в материале altapress.ru.

Преамбула

Первое мартовское заседание градсовета прошло под эгидой единства мнений большинства членов рекомендательного органа. В частности, проект нового корпуса АлтГУ детально разобрали и забраковали без прений среди заседателей.

Никакие аргументы представителей вуза и проектировщиков не смогли переубедить экспертов. Даже замечание руководства АлтГУ об ограниченных сроках вхождения в федеральную программу финансирования будущей стройки в 2023 году, которые истекают в мае, не повлияло на мнение заседателей.

Эксперты отметили: данные на прошлом градсовете рекомендации не были приняты во внимание в должной мере. Хотя, руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, выступивший в роли докладчика, предоставил ответы на все высказанные членами совета замечания.

Работа над ошибками

Высотную часть будущего кампуса уменьшили в этажности. Объект поменял пропорции, объемы и колористическое решение фасадов. Авторы проекта из бюро «Архи-Групп» разработали четыре варианта и предоставили, на их взгляд, самый удачный — в светлых тонах.

Александр Деринг. Анна Зайкова.

Были проработаны и отражены в эскизах и схемах транспортные, а также пешеходные связи по ул. Димитрова и пр. Социалистическому. Архитекторы убрали дополнительную полосу на проезжей части перед въездом на двухъярусную подземную парковку (со стороны ул. Димитрова) и дополнили проект совмещенным тротуаром шириной два метра.

Увеличилось и расстояние от въезда на паркинг до перекрестка ул. Димитрова с проспектом. Сейчас это 23,5 м, что по словам Деринга, превышает норму в 20 м.

Проект благоустройства также переделали. Теперь на территории вуза планируют высадить 36 елей (вместо 15) и 53 лиственных дерева (вместо 40).

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

Осталась в проекте и его первоначальная изюминка — срединный проход с Соцпроспекта во внутреннее пространство двора кампуса, где появятся пешеходные дорожки до пл. Сахарова и Советов.

А вот проблему с несоответствием нормативам расчетной площади количеству студентов решили формальной сменой профиля будущего здания. Теперь это не учебно-лабораторный корпус, а научно-лабораторный с административными помещениями.

Неудачная смена ролей

Эксперты градсовета хоть и оценили старания авторов, но не согласились с их оптимистичной позицией, полагая, что проект здания далек от совершенства. Они уверены: пока есть возможность повлиять на градостроительную ситуацию в данном районе, это нужно обязательно сделать.

Виктор Четошников. Анна Зайкова.

Главный архитектор Алтайского края Виктора Четошников раскритиковал смену профиля здания. Он пояснил, что это не отменяет необходимости следовать федеральным и краевым градостроительным нормам. Сейчас есть все основания полагать, что здание относится к учебной зоне.

Согласно нормативу для расчетного числа студентов нужна площадь в 11 га, а у вуза в наличии только 1,8 га. По мнению эксперта, норма принижена в шесть раз.

«В прошлом году было превышение в 6,5 раз. Если мы будем двигаться такими темпами и отвоевывать по полгектара, приближая проектные решения к нормативу, то нам потребуется минимум 12 градсоветов», — отметил Четошников.

«Решетки» для вуза

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко обратил внимание еще на одну несостыковку. Руководство университета продвигает кампус, как общественно-доступное место с пешеходными дорожками, ведущими во все направления. А именно — к наиболее ключевым точкам центра города: пешеходным переходам, двум площадям, ЦУМу и так далее.

Депутат БГД от «Единой России» Евгений Носенко. www. duma-barnaul.ru

Как объяснил эксперт, набирает обороты тенденция огораживать забором территории ведомственных и образовательных учреждений в рамках антитеррористических мер. Так было сделано, например, с Главком МВД на пр. Ленина. Когда-то забора там не было.

Носенко не исключает, что участок на ул. Димитрова, 66 также могут заставить огородить. Это исключает доступ горожан на территорию АлтГУ и сводит к нулю миссию пешеходных дорожек и сквозного проход между корпусами проектируемого здания.

«Трудно поставить заборы вокруг всех учебных заведений. У нас только в центре шесть корпусов. И здесь, конечно, нужно исходить из позиции совмещения интересов и безопасности. <…> Не все университеты сейчас за заборами. И пока никто не знает, как будет развиваться ситуация в дальнейшем», — ответил на замечание президент АлтГУ Сергей Землюков.

По камню в один «огород»

Бывший главный архитектор края Сергей Боженко отметил, что не верит в реализацию идеи создать на эксплуатируемой кровле над конференц-залом площадку, засеянную газоном. А это серьезно влияет на норматив по озеленению.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

Не понравилось эксперту и отсутствие машиномест у главных входов, хотя бы для VIP-гостей. Это может существенно осложнить транспортную ситуацию в районе корпуса. По задумке авторов проекта, для размещения автомобилей предусмотрен только двухъярусный паркинг. Но Боженко уверен: «люди так устроены, что им нужно парковаться на земле», поближе к парадному входу.

«В данном случае мы очень аккуратно отнеслись к ситуации на площади Сахарова и не стали забирать у площади территорию под машиноместа, чтобы ее не загружать ее. Но такая возможность у нас есть», — ответил на критику Александр Деринг.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Серей Шадрин отметил, что предыдущий вариант эскизного проекта нового корпуса АлтГУ был гораздо лучше, чем тот, который представлен на текущем градсовете. Он не оценил фасады и объемно-планировочные решения.

«Последний вариант в архитектурном решении, на мой взгляд, значительно уступает и конкурсному проекту и тому, который был представлен на предыдущем градостроительном совете. Исчез контрастный перепад между вертикалью углового объема и его горизонталью, выходящей на площадь. Раньше архитектурное решение было простым и понятным, а фасад — чистым и лаконичным», — подчеркнул он.

Аргументы в защиту

На основной вал критики ответил руководитель «Архи-Групп» Андрей Суртаев. И начал он с антитеррористических мер.

Андрей Суртаев. Altapress.ru.

«Если от университета потребуют обнести забором корпус, то он в будет огорожен в границах существующей территории. И все пешеходные связи окажутся недоступными в любом случае — будет или не будет построен новый кампус», — пояснил спикер.

Он добавил: изменение назначения здания, где кроме научных лабораторий будет размещаться еще и администрация, уже согласован с руководством вуза и вполне соответствует нормам. В качестве здания с аналогичной судьбой Суртаев назвал недавно возведенный корпус РАНХИГСа.

«Можно искать крайности, чтобы мешать строительству, либо смотреть объективно. Сейчас активно ведется развитие региональных вузов и на это направлен посыл президента России. В данных условиях мы можем оперативно закончить проект, который положительно повлияет на развитие университета. А соответствие всем нормам будет проводить Главгосэкспертизы в Москве. Зачем искусственно тормозить строительство? Нужно заканчивать проект, а мы пока только разговариваем», — настаивал Суртаев.

Варианты визуализации проекта нового корпуса АлтГУ. «АрхИ-Групп «.

По словам руководителя проектного бюро, нет проблем и с озеленением. Его площадь не только сохраняется, но расширяется за пределы территории вуза. Что касается транспорта внутри двора и парковок, то проект этого не предполагает, так как зона будет пешеходной. В то же время, сюда будет обеспечен доступ спецтехники.

Окончательный вердикт

К слову, члены градостроительного совета отметили и сильные стороны проекта нового корпуса. В частности, высотное здание создает необходимый акцент на пересечении ул. Димитрова и пр. Социалистического. Но нужно уменьшить высотность и объемы кампуса и обдумать перемещение главного входа ближе к перекрестку, чтобы исключить глухую стену.

Сергей Боженко. Анна Зайкова.

Кроме того, Сергей Боженко оценил удачное размещение бюстов Петра Семенова-Тян-Шанского и Степана Гуляева. Они много лет украшали небольшой дворик существующего корпуса АлтГУ на ул. Димитрова.

Эксперты согласны: корпус университета строить нужно. Другое дело, каким он будет. Пока члены градсовета видят в предлагаемых проектах больше минусов, чем плюсов. Вердикт большинства — проект отклонить и серьезно проработать.