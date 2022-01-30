«Речная» недвижимость: во сколько обойдутся в Барнауле гаражи с локацией в пойме Оби

В краевой столице на продажу выставлены три объекта, точка месторасположения которых на карте обозначена в пойме Оби, неподалеку от горнолыжного комплекса «Авальман». Это два гаража площадью 18 кв. м и погребная ячейка.

Предложения представлены на сайте «Авито». На карте их расположение отмечено в одной точке — в середине поймы Оби примерно в одном километре от «Авальмана».

При этом, в двух объявлениях из трех указан точный адрес, который не имеет никакого отношения к сибирской реке. Можно предположить, что в данном случае закралась ошибка, либо авторы решили нетривиальным образом привлечь к своим объектам как можно больше внимания посетителей сайта недвижимости.

Самый дорогой гараж находится во дворе жилого дома на ул. Партизанская, 82. Его размер — 6 м на 3 м, высота — 2,3 м. Он оформлен в собственность, внутри объекта сделан ремонт. Его стоимость составляет 600 тыс. рублей, но владелец готов поторговаться с реальным покупателем.

Гараж подешевле построен в поселке Южный, в районе ул. Зоотехническая. В нем есть просторный погреб. Цена предложения — 246 тыс. рублей.

Скриншот расположения объектов на карте. «Авито».

Самый доступный объект из трех обойдется в 59 тыс. рублей. Это сухая погребная ячейка со стеллажами, расположенная в районе Медицинского университета.