Риэлторы: рынок жилья в Барнауле "выздоравливает" после кризиса

В апреле квадратный метр на вторичном рынке жилья в Барнауле стоил в среднем 45,72 тыс. рублей за кв. м.

Людмила Авдюхина,

региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд":

— За последние семь месяцев цены на недвижимость в Барнауле выросли на 2,14%. Это небольшой рост, который говорит о балансе спроса и предложения и компенсирует инфляцию.

В целом рынок недвижимости стабилизируется. Положительно влияет снижение ставок по ипотеке и программы господдержки.

Людмила Авдюхина,

региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд":

— Ипотека сейчас основной инструмент приобретения жилья. Благодаря снижению ставок, на улучшение жилищных условий решается большее количество человек. Однако стоит понимать, что при снижении процентной ставки могут ужесточаться требования к заёмщикам. Банку важно знать, что человек, оформивший ипотечный кредит, может рассчитаться с долгом.

Аналитики "Жилфонда" отмечают, что вторичный рынок жилья стабильнее, чем первичный, который сейчас лихорадит из-за законодательных изменений. Рынок готового жилья традиционно шире строящегося, говорят они. Частично покупатели со "вторички" могут уходить на "первичку", например, чтобы воспользоваться программой трейд-ин (поменять старое на новое), купить новое и почти готовое жилье. "Но эту часть покупателей нельзя назвать значительной", — резюмируют аналитики агентства.

Цены на недвижимость в Барнауле в начале мая