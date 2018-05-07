Риэлторы: рынок жилья в Барнауле "выздоравливает" после кризиса

В апреле цены на жилую недвижимость в Барнауле выросли на 0,39%, сообщает агентство недвижимости "Жилфонд". Риэлторы подчеркивают, что рост цен небольшой, но он продолжается около семи месяцев, что говорит о "выздоровлении" рынка недвижимости от последствий кризиса 2015 года.
В апреле квадратный метр на вторичном рынке жилья в Барнауле стоил в среднем 45,72 тыс. рублей за кв. м.
Людмила Авдюхина,
региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд":
— За последние семь месяцев цены на недвижимость в Барнауле выросли на 2,14%. Это небольшой рост, который говорит о балансе спроса и предложения и компенсирует инфляцию.
В целом рынок недвижимости стабилизируется. Положительно влияет снижение ставок по ипотеке и программы господдержки.
Людмила Авдюхина,
региональный директор агентства недвижимости "Жилфонд":
— Ипотека сейчас основной инструмент приобретения жилья. Благодаря снижению ставок, на улучшение жилищных условий решается большее количество человек. Однако стоит понимать, что при снижении процентной ставки могут ужесточаться требования к заёмщикам. Банку важно знать, что человек, оформивший ипотечный кредит, может рассчитаться с долгом.
Аналитики "Жилфонда" отмечают, что вторичный рынок жилья стабильнее, чем первичный, который сейчас лихорадит из-за законодательных изменений. Рынок готового жилья традиционно шире строящегося, говорят они. Частично покупатели со "вторички" могут уходить на "первичку", например, чтобы воспользоваться программой трейд-ин (поменять старое на новое), купить новое и почти готовое жилье. "Но эту часть покупателей нельзя назвать значительной", — резюмируют аналитики агентства.
Цены на недвижимость в Барнауле в начале мая
- 1-комнатные квартиры — 48,47 тыс. руб. за кв.м (+ 0,62%)
- 2-комнатные квартиры — 44,61 тыс. руб. за кв.м (+ 0,09%)
- 3-комнатные квартиры — 43,44 тыс. руб. за кв.м (+ 0,38%)
- В среднем по всем типам квартир — 45,72 тыс. руб. за кв.м (+ 0,39%)
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