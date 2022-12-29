Роскошь Италии. Пятиэтажный таунхаус с богатым оформлением продают за 800 млн рублей в Москве

Пятиэтажный таунхаус в итальянском стиле продают за 800 млн рублей в Москве. Отсюда открываются потрясающие виды на достопримечательности города. Объявление размещено на Авито .

Пятиэтажный таунхаус с богатым оформлением продают за 800 млн рублей в Москве

Общая площадь таунхауса — 600 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 1,3 млн рублей.

Квартира расположена в ЖК «Три тополя» рядом с Саввинской набережной. Из окон открывается вид на Крестовоздвиженскую церковь XVIII века.

Таунхаус сделали в виде итальянского палаццо. Квартиру оформили дворцовым декором, мозаикой, витражами, скульптурной лепкой и художественной ковкой.

На первом этаже сделали единое пространство с гостиной и столовой. Есть гостевая спальня и отдельное помещение кухни.

Второй этаж занимают три спальни со своими ванными комнатами и гардеробные. Этажом выше находится мастер спальня с двумя ванными комнатами, личным кабинетом и будуаром.

На последнем этаже расположена огромная спальня с гардеробной и ванной. А также зимний сад.