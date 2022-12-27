Многокомнатную квартиру с позолоченным интерьером продают за 600 млн рублей в Москве. Она находится на ул. Мосфильмовская, 70к6Н. Объявление размещено на «Циан».

Сверкающую квартиру из золота продают за 600 млн рублей в Москве

Площадь золотого дворца — 721 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 832 тыс. рублей.

Квартира занимает 16 этаж из 20 в ЖК «Воробьевы Горы».

Квартиру оформили в стиле барокко, для которого характерна подчеркнутая роскошь. Почти весь интерьер и декор украшены позолотой, а пол и стены выполнены из дорогих природных материалов: камня, дерева.

На первом этаже квартиры находится кухня со столовой зоной. Рядом гостиная с кожаным мягким уголком. На этаже расположены четыре спальни с гардеробными и санузлами, хозяйственная и постирочная комнаты.

На втором этаже есть отдельная кухня. Здесь находятся три спальни, два кабинета, детская игровая и ванная комната. А также домашний кинотеатр, хамам и спа-зона.

Дом окружен широким зеленым кольцом. Это парк Воробьевы Горы с Нескучным садом, парк Московского Гуманитарного Университета и зеленый ландшафт рек Раменки и Сетунь.