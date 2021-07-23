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Недвижимость

Россиян предупредили об опасности проживания в крохотных квартирах

Психолог Надежда Двоскина рассказала РИА «Новости», что проживание в тесноте может привести к психическому расстройству, нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу.

Жилье. Чиполлино.
Жилье. Чиполлино.
кадр из мульфильма "Чиполлино".

Двоскина отметила, что при покупке жилья необходимо смотреть не только на локацию и цену, но и на возможность устроить личную жизнь.

«Когда семья приобретает квартиру небольшой площади — от 16 до 26 квадратных метров, не очень хорошо учитывая свои потребности, то через некоторое время приходится сталкиваться с проблемами, которые перерастают в конфликты, ссоры и даже разводы», — пояснила член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.

Небольшие придирки друг к другу могут перерасти через некоторое время в начало «войны за территорию» и привести к нервным срывам.

Одиночкам подойдет квартира площадью 35 кв. метров, а вот семейной паре стоит приобрести не менее 45 квадратов.

Еще хуже, когда комната лишена окна — это угнетающе сказывается на психологическом состоянии человека, приводит к сниженному настроению и депрессивным мыслям.

«Также важно планирование различных функциональных зон, а не сваливание всего в одну кучу, где в одном и том же месте едят, стирают и делают уроки, тут же сушится белье и стоят санки. Хаос в доме может очень быстро привести к примерно такому же состоянию в головах», — заключила Двоскина.

Напомним, Алтайский край вошел в пятерку регионов, где семье сложнее всего накопить даже на маленькое жилье.

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