С «подземной парковкой» и барбекю. Трехэтажное семейное гнездышко продают за 18 млн рублей в Барнауле

Таунхаус просторный, его площадь — 217,7 кв. м. Он находится на земельном участке в 1,5 сотки. Стоимость одного «жилого квадрата» — 83,6 тыс. рублей.
Здесь три (четыре) этажа, в том числе цокольный. Его занимает отапливаемый гараж с двумя подсобными помещениями и бойлерои.
На первом этаже расположена гостиная, совмещенная с кухней. Стоят два котла: газовый и электрический. Отопление в доме индивидуальное.
Второй этаж занимают две спальни и санузел с ванной. Есть выход на две лоджии. На третьем этаже также спальни, три комнаты.
Во дворе — небольшая беседка с зоной барбекю. Территория выложена брусчаткой.
Таунхаус находится в центре Барнаула. В шаговой доступности — школы, вузы, продуктовые магазины и торговые центры.
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