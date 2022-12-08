С «подземной парковкой» и барбекю. Трехэтажное семейное гнездышко продают за 18 млн рублей в Барнауле

Трехэтажный таунхаус продают за 18,2 млн рублей в Барнауле. Он станет отличным семейным гнездышком, утверждает продавец. Находится на ул. Никитина, 83. Объявление размещено на « Авито ».

Таунхаус, 217,7 кв. м за 18,2 млн рублей

Таунхаус просторный, его площадь — 217,7 кв. м. Он находится на земельном участке в 1,5 сотки. Стоимость одного «жилого квадрата» — 83,6 тыс. рублей.

Здесь три (четыре) этажа, в том числе цокольный. Его занимает отапливаемый гараж с двумя подсобными помещениями и бойлерои.

На первом этаже расположена гостиная, совмещенная с кухней. Стоят два котла: газовый и электрический. Отопление в доме индивидуальное.

Второй этаж занимают две спальни и санузел с ванной. Есть выход на две лоджии. На третьем этаже также спальни, три комнаты.

Во дворе — небольшая беседка с зоной барбекю. Территория выложена брусчаткой.

Таунхаус находится в центре Барнаула. В шаговой доступности — школы, вузы, продуктовые магазины и торговые центры.