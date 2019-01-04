С января в России поднимут ставки по ипотеке

В начале 2019 года стоимость кредитов на приобретение недвижимости поднимется на 0,25−0,5%, сообщает «Российская газета».

По словам Сергея Гордейко, руководителя Аналитического Центра компании «Русипотека», повышение не будет шоковым для ипотечного рынка. Банки, которые уверены в необходимости повышения ставок, поднимут их на 0,5%, те, что осторожничают, — на 0,25%.

Средняя ставка в январе приблизится к 10,5—11%.

Подорожание ипотеки может создать риски для рынка недвижимости. В 2018 году ипотека была основным фактором роста продажи квартир. Это привело к достижению новых рекордов по количеству сделок.

«Повышение ставок крупнейшими банками может привести в перспективе к замедлению темпов прироста спроса, которые мы наблюдали последние три года, а затем и к снижению активности покупателей», считает Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум».

По ее словам, помимо заемных средств, других ресурсов для приобретения жилья у населения не остается. Поэтому не исключено, что стимулированием ипотеки займется государство.