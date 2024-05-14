Самую модную четырешку продают в Барнауле за 13 тыс. рублей.

Общая площадь четырешки 115 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 113 тыс. рублей.
Квартира располагается на пятом этаже 10-ти этажного дома.
В жилище удачная планировка. Сейчас во многих домах и квартирах соединяют гостиную и кухню. Данная квартира не стала исключением.
Четырешка очень светлая. А в ванной комнате на стенке располагается декорация в виде зелени.
На кухне есть специальный ящик для бокалов и различных напитков.
В шаговой доступности расположены школы, детские сады, магазины.
Ранее сообщалось, что стильный дом для большой семьи продают в Барнауле за 17,7 млн рублей.
Самое важное - в нашем Telegram-канале