Очень стильную и красивую квартиру продают в Барнауле за 13 млн рублей. Она располагается по адресу: ул. Сергея Семенова, 1.

Самую модную четырешку продают в Барнауле за 13 тыс. рублей.

Общая площадь четырешки 115 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 113 тыс. рублей.

Квартира располагается на пятом этаже 10-ти этажного дома.

В жилище удачная планировка. Сейчас во многих домах и квартирах соединяют гостиную и кухню. Данная квартира не стала исключением.

Четырешка очень светлая. А в ванной комнате на стенке располагается декорация в виде зелени.

На кухне есть специальный ящик для бокалов и различных напитков.

В шаговой доступности расположены школы, детские сады, магазины.

Ранее сообщалось, что стильный дом для большой семьи продают в Барнауле за 17,7 млн рублей.

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