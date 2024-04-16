Двухэтажный дом продают в Барнауле за 50 млн рублей. Он располагается по адресу ул. Солнечная Поляна, 44.

Уютный домик с высоким фундаментом продают в Барнауле за 50 млн рублей.

Общая площадь дома 368 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 135 тыс. рублей.

На первом этаже дома расположен отапливаемый гараж с выходом в дом и в котельную. Кухня, уютная гостиная с дровяным камином, прихожая, санузел.

На втором этаже расположены три спальни. Отмечается, что одна из них имеет личную гардеробную и санузел.

В подвальном помещении расположены хоз. комната, спортивный зал (детский уголок), санузел, душевая, туалет, котельная. Во всех помещениях и жилых комнатах сделан качественный ремонт.

Коммуникации: индивидуальное газовое отопление (магистральный газ), холодная вода - центральная, горячая вода – подогрев воды осуществляется от газового котла, два бойлера.

В доме два камина, в гостиной дровяной. Участок ухожен и благоустроен, шикарные ели и кустарники вокруг дома. А также высажены розы и гортензии, можжевельники, шикарные туи, плодовые кустарники, яблони, груши, абрикос.

По периметру участок огорожен забором с железными воротами. Продавец уверяет, что это тихое место с хорошими соседями.

До инфраструктуры города пешком три минуты по улице асфальтированные дороги.

Рядом множество магазинов с качественными товарами и продуктами, кафе, рестораны. В ближайшем окружении развлекательная инфраструктура района: рестораны, школы, садики, фитнес.

Ранее сообщалось, что уникальную усадьбу с собственным пляжем продают в Алтайском крае за 15 млн рублей.

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