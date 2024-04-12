12 апреля
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Недвижимость

Уникальную усадьбу с собственным пляжем продают в Алтайском крае за 15 млн рублей

Продается уникальная усадьба в живописном месте на берегу Правдинского водохранилища по адресу: Первомайский р-он, поселок Новый Мир, ул. Степная.

Уникальную усадьбу с собственным пляжем продают в Алтайском крае за 15 млн рублей.
Уникальную усадьбу с собственным пляжем продают в Алтайском крае за 15 млн рублей.
"Авито"

Общая площадь дома 88 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 170 тыс. рублей.

Двухэтажный дом-баня имеет два этажа.

На первом этаже есть банный комплекс (парная с мощнейшей печью, комната отдыха с душевой кабиной) и гостиная с отдельным входом.

Второй этаж — мансардный, с двумя изолированными спальнями и с балконом, с видом на водоем и березовую рощу с рассветами. В доме большие окна, много света и непередаваемый запах кедра.

На территории есть гараж, погреб и беседка.

Уникальную усадьбу с собственным пляжем продают в Алтайском крае за 15 млн рублей.
Уникальную усадьбу с собственным пляжем продают в Алтайском крае за 15 млн рублей.
"Авито"

Остекленная беседка из оцилиндрованного бревна имеет раздвижные стеклянные двери с выходом на две стороны.

Отмечается, что рядом есть собственный пляж. Береговая линия и вход в воду отсыпаны галькой. Также имеется деревянный металлический пирс с лестницей в воду.

На участке есть насаждения деревьев и кустарников: ели, пихта, кедры, туи, можжевельник, ивы, рябина, калина, боярка, декоративные яблони.

Ландшафтный дизайн тщательно продуман, красив и удобен как для отдыха, так и для хозяйственных потребностей. По участку проведен под землей летний водопровод с возможностью забора воды из озера.

Ранее сообщалось, что двухуровневую квартиру в уникальном доме продают в Барнауле за 20 млн рублей.

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