«Однушка» с минималистичным черно-белым интерьером продается в Барнауле за 3,9 млн рублей

Площадь сдержанной «однушки», расположенной на втором этаже, составляет 32,4 кв. м. В ней имеется остекленная лоджия, окна которой выходят на частный сектор.
Единственная комната обставлена темно-серым диваном в форме буквы «Г», кроватью с ящиками и массивным шкафом с открытыми полками (он же служит перегородкой).
Санузел здесь раздельный. Есть ванна, встроенная в тумбу, а еще раковина и унитаз.
Кроме гарнитура и стеклянного стола, на кухне установлены холодильник и плита.
В районе ул. Волгоградской, 55 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, хозяйственные и продуктовые магазины, рынок «Янтарный», а также торговые центры. В объявлении на «Авито» говорится, что в районе «хорошая транспортная развязка».
Возможен торг.