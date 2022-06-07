7 июня
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Недвижимость

«Однушка» с минималистичным черно-белым интерьером продается в Барнауле за 3,9 млн рублей

Светлая «однушка» с лаконичным дизайнерским ремонтом продается в Барнауле — в панельной «10-этажке» на ул. Волгоградская, 55. В ее интерьере сочетаются светлые стены, серые и бежевые ламинат с плиткой, а также черно-белая мебель. Стоимость квартиры — 120,37 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 3,9 млн рублей. Автор объявления на «Авито» рассказывает, что в придачу новый владелец получит кухонный гарнитур и гардеробный шкаф.

Однокомнатная квартира с лаконичным ремонтом продается в Барнауле на ул. Волгоградская, 55 за 3,9 млн рублей.
Однокомнатная квартира с лаконичным ремонтом продается в Барнауле на ул. Волгоградская, 55 за 3,9 млн рублей.
"Авито".

Площадь сдержанной «однушки», расположенной на втором этаже, составляет 32,4 кв. м. В ней имеется остекленная лоджия, окна которой выходят на частный сектор.

Единственная комната обставлена темно-серым диваном в форме буквы «Г», кроватью с ящиками и массивным шкафом с открытыми полками (он же служит перегородкой).

Санузел здесь раздельный. Есть ванна, встроенная в тумбу, а еще раковина и унитаз.

Кроме гарнитура и стеклянного стола, на кухне установлены холодильник и плита.

В районе ул. Волгоградской, 55 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, хозяйственные и продуктовые магазины, рынок «Янтарный», а также торговые центры. В объявлении на «Авито» говорится, что в районе «хорошая транспортная развязка».

Возможен торг.

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