Недвижимость

Сергей Дугин предлагает перенести главную елку края на Старый базар

Сегодня, 11:29.
Недвижимость

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин не исключает, что главное новогоднее тожество краевой столицы перенесут с площади Сахарова на новую пешеходную Мало-Тобольскую. Об этом он рассказал участникам Общественного совета по реализации проекта туристического кластера 10 ноября.

Украшение елки на пл. Сахарова.
Украшение елки на пл. Сахарова. Фото : Анна Зайкова.

Сергей Дугин,
глава администрации Барнаула:

От Старого базара до здания МТС (на пешеходной Мало-Тобольской, — прим. ред.) есть прекрасная площадка. И вполне вероятно, что там можно проводить елку и разместить ледовые городки. Они не будут мешать движению.

Мэр уточнил, что это только предложение, которое еще обсуждается. Собственники Старого базара наверняка проголосуют за это решение. Сейчас они предлагают администрации города и края перенести на барнаульский Арбат краевые ярмарки: День гурмана, День сыра, День меда и другие. Это позволит возродить на улице ярмарочную культуру и сохранить профиль самого рынка.

Решать вопрос с праздниками, а также с организацией подъездных путей предстоит пока идет реконструкция здания рынка. Его собственник компания "Сибирия" планировал открыть торговлю к осени 2018 года.

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