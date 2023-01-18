Внутри дома Шадрина рабочие делают последние штрихи, зато снаружи барнаульцы уже могут оценить все великолепие восстановленного фасада. Как после реконструкции выглядит «Русский чай», покажем в материале altapress.ru.

Дом по адресу пр. Красноармейский, 8 — один из немногих оставшихся образцов деревянного зодчества в городе.

Особняк построили в 1913 или 1914 году. В советскую эпоху здесь и пожили, и отдали помещения в распоряжение школы и детсада, и тушили. После пожара его реконструировали в 1976—1988 годах. Далее здесь появился популярный ресторан «Русский чай», название которого твердо прицепилось к зданию. Позднее помещение занимал ресторан «Император».

К столетнему юбилею дом Шадрина внесли в реестр объектов культурного наследия федерального. Здание переходило из рук в руки много лет и увядало на глазах, пока его судьба решалась на аукционах. Исчезали деревянные украшения и оконные стекла.

825 кв м — площадь особняка; 1 тыс. кв. м. — площадь участка.

В 2021 году компания «Селф» начала глобальное восстановление здания. Перед этим провели протиаварийные работы — чтобы здание не сложилось, как карточный домик. Специалисты мастерской «Классика» разрабатывали проект реконструкции, опираясь на исторические документы.

В здании заменили инженерные сети, ветхие конструкции, окна, восстановили резьбу и отремонтировали пристройку. А также вернули фасаду его насыщенный цвет, отчего особняк снова стал напоминать сладкий шоколадный терем с глазурью.

Дом купца Шадрина , «Русский чай». Январь , 2023 год. Анна Зайкова.

Внутри дома заканчивают отделочные работы и устанавливают мебель. Внутренний интерьер вопреки внешнему облику не будет имитировать неорусский стиль или восстанавливать атмосферу XIX века.

«Селф» вновь откроет здесь ресторан «Русский чай». Посетителей будут угощать сибирской кухней от приглашенного бренд-шеф-бармена Павела Субботина.

Рядом, у ресторана, готовят к открытию павильон, где будут продавать полуфабрикаты и выпечку.

Ранее бизнесмен Владислав Шония рассказывал, что построить новое здание в пять раз дешевле, чем касаться памятника культуры. Однако особняк нельзя было бросать.