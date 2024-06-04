Одно из трех кафе сети ресторанов быстрого питания «Дубаи» в Барнауле, расположенное по адресу Павловский тракт, 138/1, будет снесено как самовольная постройка.

Сеть ресторанов «Дубаи», где продают фастфуд, имеет три точки в городе. Кафе на Павловском тракте было открыто в 2014 году после того, как его владелец Аль-Касем Тамим купил заведение у Любови Тумайкиной, которая ранее держала там летнее кафе. В 2004 году администрация Индустриального района заключила договор аренды земельного участка с Тумайкиной. Позже суд признал этот договор недействительным.

В 2022 году комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касему Тамиму с требованием снести здание, так как оно является незаконной постройкой. Администрация города также потребовала сноса кафе, и суд поддержал это требование.

Аль-Касем Тамим вложил более 10 млн рублей в развитие сети заведений, но заявил, что сеть все равно будет расширяться.

Многие отмечают, что слева от киоска есть стихийная тропа, по которой ездят машины и ходят люди во двор. При этом, если бы не киоск, можно было бы построить проезд из дворов сразу на Павловский тракт.

Кафе «Дубаи» на Павловском тракте. 2Гис Кафе «Дубаи» на Павловском тракте. Предоставлено altapress.ru

Отмечается, что снести кафе нужно до 10 июня 2024 года. Однако когда это сделают - неизвестно. На данный момент точка закрыта.

Чем кормят в кафе «Дубаи»

В кафе можно отведать не только шаурму, но и суши, пиццу, бургеры, салаты, горячие вторые блюда и даже десерты.

Напомним, что в Барнауле есть еще два кафе «Дубаи». Они расположены по адресам: ул. Кирова, 46 и Димитрова, 62в.

Ранее сообщалось, что в Барнауле закрылась одна из точек известного кафе «Дубаи».

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