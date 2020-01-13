Учебный корпус с земельным участком Алтайской академии экономики и права выставлен на торги по заманчивой цене, пишет « Политсибру ».

На продажу единым лотом выставлены здание академии площадью 1146 квадратных метров и земельный участок (584 метра). Адрес: проспект Космонавтов, 34.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве отмечают, что торги пройдут в форме публичного предложения с постепенным снижением цены.

Изначально лот оценен в 14,62 млн рублей. Конечной датой конкурса может стать 13 октября — на этот момент корпус вуза можно приобрести всего за 1,462 млн рублей.

Стоит отметить, что указанный лот уже продавали — незадолго до банкротства ААЭП. Однако суд счел сделку фиктивной, поскольку имущество ушло за цену в несколько раз ниже рыночной.

ААЭП продает еще один корпус. www.beboss.ru

Академию лишили лицензии летом 2016 года, в декабре подали иск с требованием признать вуз банкротом. В мае 2017 года введено наблюдение, а в октябре — конкурсное производство.

Конкурсный управляющий выявил признаки преднамеренного банкротства. Под подозрение попали все сделки вуза по отчуждению имущества в период с января 2015 года по май 2017-го.

Продавали и другие корпуса, поскольку из-за сокращения количества абитуриентов пустовали площади — такое объяснение в 2016 году дал ректор академии Александр Тен.