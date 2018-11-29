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Снести нельзя сохранить. Как «Земкад» спасает самострой

Эта история, в которой суд пока не решил в каком месте поставить запятую, началась год назад, когда предприниматель Х. решил построить на собственной производственной базе навес для хранения продукции. Имея в собственности в Барнауле участок под производственную базу и несколько плановых объектов на нем (мастерские, склады) в территориальной зоне П6 (коммунальные и складские объекты), он забил сваи и начал возводить объект — навес, когда к нему пришло предписание Комитета по строительству, архитектуре и развитию города о сносе.

Снести нельзя сохранить. Как «Земкад» спасает самострой.
Снести нельзя сохранить. Как «Земкад» спасает самострой.
Источник: ООО "Земельный кадастр"

Если это производственная база, то почему нельзя сделать навес на собственной территории с отступами от границ участка согласно действующим СНиП? В истории разбиралась ведущий эксперт в области земельного права Наталья Ермак, директор ООО «Земкад».

Наталья Ермак,
директор ООО «Земкад»:

Действительно, на земельных участках, на которые оформлено право собственности или долгосрочная аренда, даже если строительство объектов соответствует виду разрешенного использования, градостроительному регламенту территориальной зоны (в данном случае зона П6 коммунальных, складских объектов) нельзя начинать строительство без получения разрешения. Администрация города в лице комитета по строительству и архитектуре выходит с исками о сносе.

В практике работы мы опираемся на классификацию видов разрешенного использования объектов в каждой территориальной зоне: основные, условно-разрешенные и вспомогательные. До прошлого года на вспомогательные объекты разрешение на строительство не требовалось. Они вводились в эксплуатацию по упрощенной схеме. Поэтому навес на производственной базе, по нашему мнению, вполне мог быть отнесен к объектам вспомогательного назначения.

Но у государственных органов на этот счет собственное мнение. Количество объектов, которые можно рассматривать как «вспомогательные» в Правилах землепользования и застройки, утвержденных решением Барнульской городской Думы сокращено до минимума. В частности, в промзоне Власихинского промузла, где и произошло данное «недоразумение» — это только площадки для установки мусорных контейнеров и объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары).

Поэтому в ситуации предпринимателя Х., который затеял строительство без разрешения госорганов, есть два варианта: снести навес или сохранить по решению суда, доказав, что данный навес не несет угрозы жизни и здоровью, соответствует всем нормам и правилам. Ведь это же не баня на производственной площадке, а навес для собственных нужд.

Снести нельзя сохранить. Как «Земкад» спасает самострой.
Снести нельзя сохранить. Как «Земкад» спасает самострой.
Источник: ООО «Земельный кадастр»

Наталья Ермак,
директор ООО «Земкад»:

Я убеждена, то такое жесткое госрегулирование, очень негативно отражается на развитии предпринимательства в Алтайском крае. Ведь получение исходно-разрешительной документации на строительство навеса (а это объект капитального строительства, прочно связанный с землей, но являющийся в рассматриваемом случае объектом «вспомогательного» назначения), обошлось бы предпринимателю в сотни тысяч рублей. Возможно, что и целесообразность данного бизнес-решения была бы сведена к нулю. Поэтому список объектов, которые можно отнести к «вспомогательным» в Правилах землепользования, необходимо расширить в каждой зоне, исходя из условий ее использования, чтобы представители бизнес-сообществ не сталкивались с подобными недоразумениями, не понимая, что и где они нарушили, ведя обычную для них хозяйственную деятельность. Давайте хотя бы на местном уровне не будем создавать препятствий для развития бизнеса.

Снести или сохранить? Горячая линия по вопросам земельного права ООО «Земельный кадастр» — 8 (3852) 59-19-23

ООО «Земельный кадастр»

Адрес: 656054, Барнаул, ул.А.Петрова, 198, оф.16

Тел/факс: 8 (3852)40−19−33, 25−47−43

Сайт: www.zemcad22.ru

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