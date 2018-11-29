Снести нельзя сохранить. Как «Земкад» спасает самострой.

Если это производственная база, то почему нельзя сделать навес на собственной территории с отступами от границ участка согласно действующим СНиП? В истории разбиралась ведущий эксперт в области земельного права Наталья Ермак, директор ООО «Земкад».

Действительно, на земельных участках, на которые оформлено право собственности или долгосрочная аренда, даже если строительство объектов соответствует виду разрешенного использования, градостроительному регламенту территориальной зоны (в данном случае зона П6 коммунальных, складских объектов) нельзя начинать строительство без получения разрешения. Администрация города в лице комитета по строительству и архитектуре выходит с исками о сносе.

В практике работы мы опираемся на классификацию видов разрешенного использования объектов в каждой территориальной зоне: основные, условно-разрешенные и вспомогательные. До прошлого года на вспомогательные объекты разрешение на строительство не требовалось. Они вводились в эксплуатацию по упрощенной схеме. Поэтому навес на производственной базе, по нашему мнению, вполне мог быть отнесен к объектам вспомогательного назначения.

Но у государственных органов на этот счет собственное мнение. Количество объектов, которые можно рассматривать как «вспомогательные» в Правилах землепользования и застройки, утвержденных решением Барнульской городской Думы сокращено до минимума. В частности, в промзоне Власихинского промузла, где и произошло данное «недоразумение» — это только площадки для установки мусорных контейнеров и объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары).

Поэтому в ситуации предпринимателя Х., который затеял строительство без разрешения госорганов, есть два варианта: снести навес или сохранить по решению суда, доказав, что данный навес не несет угрозы жизни и здоровью, соответствует всем нормам и правилам. Ведь это же не баня на производственной площадке, а навес для собственных нужд.