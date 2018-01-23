Собственник сгоревшего памятника архитектуры в Барнауле: "Макдоналдса" здесь не будет

На месте сгоревшей конторы купца Морозова на Ползунова, 31 не будет "Макдоналдса" или любого другого современного строения. Об этом altapress.ru заявил собственник Глеб Юрьев. Он подсчитывает ущерб и ждет окончательного выяснения обстоятельств пожара 21 января, который полностью уничтожил памятник деревянного зодчества.
Глеб Юрьев рассказал, что в МЧС сейчас выясняют причины пожара на Ползунова, 31. По предварительным данным, здание загорелось из-за неправильной эксплуатации нагревательных приборов. Кроме того, вероятно находившийся в помещении арендатор вовремя не отреагировал на признаки пожара. Эти и другие факты предстоит подтвердить или опровергнуть.
Сам Юрьев сейчас встречается с представителями краевого комитета госохраны, районной и городской администрацией. Пока он не знает, сможет ли восстановить памятник архитектуры.
Глеб Юрьев,
собственник здания на Ползунова, 31:
— После пожара мне постоянно звонят и интересуются: "Что, "Макдоналдс" решил построить на углу?" Однако это просто невозможно. На этом участке можно только восстановить утраченный памятник архитектуры, то есть построить такое же здание. Это слишком дорого.
На такие работы потребуются около 3-5 проектов, которые подготовить могут только архитекторы со специальными лицензиями. Если на обычный дом один проект стоит около 20-30 тыс. рублей, то на памятник архитектуры потребуются сотни тысяч. Об этом я узнал, когда готовил проект реконструкции здания. Обращался к разным архитекторам, в том числе Александру Дерингу (руководитель мастерской "Классика", — прим. ред.).
Памятник деревянного зодчества не был застрахован, подчеркивает собственник, а значит "заработать" на ЧП он не мог.
Юрьев рассказал, что он ухаживал за зданием, которое является его единственным бизнесом (приобрел в 2000 году): доход он получал с арендной платы, с этих же денег платил коммуналку и ремонтировал объект. В период с 2016 по 2017 год он восстановил фундамент, покрасил стены внутри и снаружи, проложил новую проводку. Летом предприниматель хотел положить рядом со зданием асфальт — в этой части города из-за высоких грунтовых вод он быстро приходит в негодность.
Глеб Юрьев,
собственник здания на Ползунова, 31:
— Я ценил этот объект как памятник истории. Сюда приходили экскурсии с туристами. Да, мы хотели продать здание, но покупателей не находилось — все говорили, что содержать памятник архитектуры слишком дорого и хлопотно.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.