Собственник сгоревшего памятника архитектуры в Барнауле: "Макдоналдса" здесь не будет

Глеб Юрьев рассказал, что в МЧС сейчас выясняют причины пожара на Ползунова, 31. По предварительным данным, здание загорелось из-за неправильной эксплуатации нагревательных приборов. Кроме того, вероятно находившийся в помещении арендатор вовремя не отреагировал на признаки пожара. Эти и другие факты предстоит подтвердить или опровергнуть.

Сам Юрьев сейчас встречается с представителями краевого комитета госохраны, районной и городской администрацией. Пока он не знает, сможет ли восстановить памятник архитектуры.

Глеб Юрьев,

собственник здания на Ползунова, 31:

— После пожара мне постоянно звонят и интересуются: "Что, "Макдоналдс" решил построить на углу?" Однако это просто невозможно. На этом участке можно только восстановить утраченный памятник архитектуры, то есть построить такое же здание. Это слишком дорого. На такие работы потребуются около 3-5 проектов, которые подготовить могут только архитекторы со специальными лицензиями. Если на обычный дом один проект стоит около 20-30 тыс. рублей, то на памятник архитектуры потребуются сотни тысяч. Об этом я узнал, когда готовил проект реконструкции здания. Обращался к разным архитекторам, в том числе Александру Дерингу (руководитель мастерской "Классика", — прим. ред.).

Памятник деревянного зодчества не был застрахован, подчеркивает собственник, а значит "заработать" на ЧП он не мог.

Юрьев рассказал, что он ухаживал за зданием, которое является его единственным бизнесом (приобрел в 2000 году): доход он получал с арендной платы, с этих же денег платил коммуналку и ремонтировал объект. В период с 2016 по 2017 год он восстановил фундамент, покрасил стены внутри и снаружи, проложил новую проводку. Летом предприниматель хотел положить рядом со зданием асфальт — в этой части города из-за высоких грунтовых вод он быстро приходит в негодность.

Глеб Юрьев,

собственник здания на Ползунова, 31: