Собственный уголок рая на земле продают в Барнауле за 1,5 млн рублей. Речь о даче

Дачный участок продают в Барнауле за 1,5 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Собственный уголок рая на земле продают в Барнауле за 1,5 млн рублей.

Общая площадь составляет 30 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 50 тыс. рублей.

Дом выполнен из кирпича и отделан деревом как внутри, так и снаружи. На полу лежит мягкий ковролин, а над головой возвышается натяжной потолок с двухзонным освещением.

Кухонный гарнитур только что установлен, и каменная мойка уже готова к использованию, дополненная стальным смесителем. Раскладывающийся диван, выполненный из велюра и кожи, станет идеальным местом для отдыха после долгого дня. А фитостена добавит свежести и зелени в интерьер.

Входная группа оснащена многозапорным замком, который обеспечивает надежную защиту изнутри. Трехкамерные стеклопакеты сохраняют тепло зимой и прохладу летом.

На участке растут березки, яблони, ирга и декоративные кустарники, создавая атмосферу уюта и гармонии. Газон радует глаз своей свежестью, а места для бани и огорода более чем достаточно. Это идеальное место для тех, кто хочет создать свой собственный уголок рая на земле.

Ранее сообщалось, что прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.

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