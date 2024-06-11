11 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Недвижимость

Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей

Идеальный дачный участок для комфортного проживания продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей.
Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей.
"Авито"

Этот уютный домик станет вашим идеальным местом для отдыха и жизни. Он полностью укомплектован и подключён ко всем необходимым коммуникациям, что позволит вам наслаждаться комфортом и уютом в любое время года.

Коммуникации

  • Вода — скважина;
  • Септик;
  • Отопление электрическое (возможно подключение газа);

Участок площадью 5,12 соток ровный и плодородный, что позволяет выращивать любые культуры. Дорога до ДНТ асфальтированная, есть остановка общественного транспорта. Широкие дороги обеспечивают удобный подъезд к дому.

Планировка

  • Кухня-гостиная;
  • Спальня;
  • Санузел;
  • Открытая терраса.
Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей.
Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей.
"Авито"

Дом полностью готов к проживанию

  • В санузле теплый пол из кварцвинила, душевая кабина, раковина с тумбой, унитаз и водонагреватель;
  • На кухне-гостиной раскладывающийся диван, холодильник, кухонный гарнитур, стол и стулья;
  • В спальне удобная кровать и небольшой столик;
  • Терраса оборудована удобными креслами и столиком.

Панорамные окна открывают прекрасный вид на лес, создавая атмосферу гармонии и единения с природой. Утепление дома каменной ватой толщиной 150 мм обеспечивает комфортное проживание в любое время года.

Ранее сообщалось, что прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Фильм о журнале «Юность»
Фестиваль традиционной культуры
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость