Идеальный дачный участок для комфортного проживания продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей.

Этот уютный домик станет вашим идеальным местом для отдыха и жизни. Он полностью укомплектован и подключён ко всем необходимым коммуникациям, что позволит вам наслаждаться комфортом и уютом в любое время года.

Коммуникации

Вода — скважина;

Септик;

Отопление электрическое (возможно подключение газа);

Участок площадью 5,12 соток ровный и плодородный, что позволяет выращивать любые культуры. Дорога до ДНТ асфальтированная, есть остановка общественного транспорта. Широкие дороги обеспечивают удобный подъезд к дому.

Планировка

Кухня-гостиная;

Спальня;

Санузел;

Открытая терраса.

Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей. "Авито"

Дом полностью готов к проживанию

В санузле теплый пол из кварцвинила, душевая кабина, раковина с тумбой, унитаз и водонагреватель;

На кухне-гостиной раскладывающийся диван, холодильник, кухонный гарнитур, стол и стулья;

В спальне удобная кровать и небольшой столик;

Терраса оборудована удобными креслами и столиком.

Панорамные окна открывают прекрасный вид на лес, создавая атмосферу гармонии и единения с природой. Утепление дома каменной ватой толщиной 150 мм обеспечивает комфортное проживание в любое время года.

Ранее сообщалось, что прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале