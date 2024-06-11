Современный дачный домик с идеальным ремонтом продают в пригороде Барнаула за 2,9 млн рублей.

Этот уютный домик станет вашим идеальным местом для отдыха и жизни. Он полностью укомплектован и подключён ко всем необходимым коммуникациям, что позволит вам наслаждаться комфортом и уютом в любое время года.
Коммуникации
- Вода — скважина;
- Септик;
- Отопление электрическое (возможно подключение газа);
Участок площадью 5,12 соток ровный и плодородный, что позволяет выращивать любые культуры. Дорога до ДНТ асфальтированная, есть остановка общественного транспорта. Широкие дороги обеспечивают удобный подъезд к дому.
Планировка
- Кухня-гостиная;
- Спальня;
- Санузел;
- Открытая терраса.
Дом полностью готов к проживанию
- В санузле теплый пол из кварцвинила, душевая кабина, раковина с тумбой, унитаз и водонагреватель;
- На кухне-гостиной раскладывающийся диван, холодильник, кухонный гарнитур, стол и стулья;
- В спальне удобная кровать и небольшой столик;
- Терраса оборудована удобными креслами и столиком.
Панорамные окна открывают прекрасный вид на лес, создавая атмосферу гармонии и единения с природой. Утепление дома каменной ватой толщиной 150 мм обеспечивает комфортное проживание в любое время года.
Ранее сообщалось, что прекрасную дачу продают в Барнауле за 4,8 млн рублей.
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