Справедливороссы Барнаульской гордумы намерены вернуть в частный сектор зону индивидуальной застройки

Фракция «Справедливая Россия» в Барнаульской городской Думе подготовила поправку, которая предполагает возвращение частному сектору краевой столицы зоны Ж-4. Об этом заявила лидер эсеров Оксана Молодых. Поправку к проекту решения об изменениях в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) депутаты внесли в повестку очередного заседания Гордумы, на 28 мая этого года.

Напомним, в этом году в Барнауле прокатилась череда народных волнений. Одним из последних стал митинг против смены функциональных зон с индивидуальной на многоэтажную застройку.

После принятия в 2019 году нового на тот момент генплана на участках большинства микрорайонов частного сектора Барнаула теперь можно строить жилые многоэтажки от средней (Ж-2) до большой (Ж-1) высотности. А прежнее функциональное назначение, предполагающее возведение частных домов, было отнесено к условно-разрешенным видам использования.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

«Мы подготовили предложения о внесении в Правила землепользования и застройки, суть которых заключается в возврате для земельных участков частного сектора (в проекте перечислены конкретные улицы) зоны индивидуального жилищного строительства (Ж-4)», — отметила Оксана Молодых.

Сейчас люди опасаются, что их земли начнут скупать застройщики. И те, кто не захотел продавать свои наделы, будут вынуждены жить по соседству со стойками, а впоследствии — с жилыми высотками.

Кроме того, новое частное строительство на участках Ж-1 и Ж-2 теперь можно будет узаконить только через разрешение администрации города на условно разрешенный вид использования надела, либо через суд.

Улицы поселка «Северо-Западный». Дмитрий Лямзин.

«Все аргументы наших оппонентов о том, что не будет насильственного сноса частного жилья, не совсем уместны. Говорить о том, что если вы не продадите свой участок, то никто не снесет ваш дом, непрофессионально и некорректно со стороны чиновников. Потому что опасения людей связаны не только с проблемой защиты своей собственности, — территории двора, своего дома иных построек, но и с желанием сохранить сложившийся уклад жизни», — подчеркнула депутат.

Отметим: поселки, где были установлены зоны Ж-1 и Ж-2, благоустроены, а дома совсем не похожи на развалюхи. Жители не раз отмечали, что поддерживают порядок на территориях своих микрорайонов своими силами и за собственных счет.

«Много молодых семей обустраиваются здесь осознанно, выбрав „частник“ для жизни, постоянно улучшая свои дома. Демонстрируемый в документах подход органов власти к зонированию мало того, что разрушит гармонию индивидуальной жилищной застройки, так еще и обеспечит через годы создание уродливого архитектурного облика, который не исправить десятками, а может и сотнями лет, с кучей инфраструктурных проблем», — добавила Молодых.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Политик отмечает, что сегодня уже прошли общественные обсуждения по проекту изменений в действующие ПЗЗ. Горожане направили порядка 700 предложений по возвращению зоны Ж-4 в частный сектор. Пока они получили формальные отказы.