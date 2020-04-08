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Недвижимость

Спрос на дачи резко вырос в Новосибирской области

Жители Новосибирской области начали интересоваться загородной недвижимостью, сообщает NGS.ru со ссылкой на сервис N1.ru.

Недвижимость. Дача.
Недвижимость. Дача.
Анна Зайкова.

Как выяснили аналитики, интерес к аренде в марте 2020 года стал значительно выше — спрос на дачи вырос на 105%, на дома — на 61%.

Что касается покупки, то количество поисковых запросов на дачи за месяц увеличилось на 45%, на дома — на 3%.

«Наибольшее количество запросов на аренду и покупку всех видов загородной недвижимости — дач, домов, коттеджей и гаражей — пришлись на период после 20-х чисел марта. Например, больше всего желающих купить частный дом или коттедж оказалось 22 марта, взять дачу в аренду — 30 марта», — отметили аналитики.

При этом число поисковых запросов на аренду домов и коттеджей за последние семь дней марта выросло на 82%, на аренду и продажу дач — на 6% и 5% соответственно.

Если сравнивать с 2019 годом, то количество объявлений о продаже-аренде дач немного ниже, чем в марте прошлого года. Цены за год на дачи выросли — средняя стоимость выставленных на продажу дач составила около 2 млн рублей.

Аналитики отметили, что люди чаще стали интересоваться арендой загородной недвижимости — это стало новой тенденцией.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторым российским пенсионерам запретят выезжать на дачи в период самоизоляции. В некоторых регионах, в том числе в Алтайскуом крае, наоборот рекомендуют такую самоизоляцию.

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