Спрос на ипотеку в сентябре упал на 41,4%

Число заявок на ипотечные кредиты в России в сентябре снизилось на 41,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Это произошло на фоне изменения льготной программы господдержки.

Так, спрос на ипотеку упал после ограничения суммы кредита по программе до 3 млн рублей.

Кроме того, на снижение числа заявок повлияло увеличение стоимости квадратного метра жилья в России при отсутствии роста доходов населения, пишет bfm.ru.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению и программа льготной ипотеки трансформируется.

Российскому рынку ипотеки предсказали замедление динамики и рост ставок. Кроме того, россияне начали массово отказываться от одобренной ипотеки.