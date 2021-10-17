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Недвижимость

Спрос на ипотеку в сентябре упал на 41,4%

Число заявок на ипотечные кредиты в России в сентябре снизилось на 41,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Ипотека.
Ипотека.
Pixabay.com

Это произошло на фоне изменения льготной программы господдержки.

Так, спрос на ипотеку упал после ограничения суммы кредита по программе до 3 млн рублей.

Кроме того, на снижение числа заявок повлияло увеличение стоимости квадратного метра жилья в России при отсутствии роста доходов населения, пишет bfm.ru.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что фаза активного распространения ипотеки в России близится к завершению и программа льготной ипотеки трансформируется.

Российскому рынку ипотеки предсказали замедление динамики и рост ставок. Кроме того, россияне начали массово отказываться от одобренной ипотеки.

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