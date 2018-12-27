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Недвижимость
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В течении пяти лет за «старой» «Лентой» в Барнауле построят новый квартал

Администрация Барнаула подготовила к аукциону участок, расположенный вдоль Павловского тракта (квартал 2037). По его условиям, в течение пяти лет там должны построить жилые дома, а в течение 10 — детский сад, сообщает torgi.gov.ru.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Земельный участок площадью 5,6 га расположен на перекресте Павловского тракта и улицы Попова. Там уже построены магазины «Аксиома» и другие. Территория граничит со «старой» «Лентой».

Заявки на участие в аукционе собирают до 24 января 2019 года. Лот предлагают за 115,3 млн рублей. Шаг аукциона — 3,4 млн.

По его условиям девелопер обязан построить коммуникации, дороги, благоустроить территорию возвести дома, а также детский сад. Для начала работ следует разработать и защитить в мэрии проект планировки квартала.

Напомним, что соседний участок (квартал 2038) уже готовится для строительства многоквартирных домов. Летом 2018 года его приобрела с аукциона компания «Союз» Владимира Отмашкина, причем он заплатил за него высокую цену — более 200 млн рублей.

Также в декабре компания «Алгоритм» Александра Тайчера приобрела 86 га федеральной земли около ТРЦ «Арена» за 236 млн рублей. Застройщику предстоит разработать проект планировки будущего жилого пространства. По условиям аукциона, там можно разместить от 200 тыс кв. м жилья. На освоение 86 га дается до 12 лет. Для развития проекта застройщику придется вложиться в строительство сетей, а также подумать над решением транспортной проблемы, с которой сталкиваются жители новостроек.

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