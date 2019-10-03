Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 октября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Старый базар в Барнауле «обрастает» новыми торговыми павильонами

На улице Мало-Тобольской рядом со Старым базаром смонтировали новые торговые павильоны. Строения выполнены в одном цветовом стиле с основным комплексом.

Павильоны на Старом базаре.
Павильоны на Старом базаре.
Анна Зайкова.

В сентябре рядом с основным зданием Старого базара на месте снесенных старых появились новые киоски для уличных торговцев. Проходы между торговыми рядами накрыты светопрозрачной крышей.

Теперь же этот архитектурный ансамбль пополнился новыми павильонами.

Напомним, открытие Старого базара после продолжительной реконструкции запланировано на декабрь 2019 года. На первом этаже здания будут работать кафе, сувенирные и табачные лавки, различные магазины и аптека. На втором этаже планируют открыть рынок.

Ранее этот имущественный комплекс принадлежал администрации Барнаула. В 2017 году его за 53,3 млн рублей приобрела компания «ДомоС», которая входит в состав ГК «Сибирия».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость