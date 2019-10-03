Старый базар в Барнауле «обрастает» новыми торговыми павильонами

На улице Мало-Тобольской рядом со Старым базаром смонтировали новые торговые павильоны. Строения выполнены в одном цветовом стиле с основным комплексом.

В сентябре рядом с основным зданием Старого базара на месте снесенных старых появились новые киоски для уличных торговцев. Проходы между торговыми рядами накрыты светопрозрачной крышей.

Теперь же этот архитектурный ансамбль пополнился новыми павильонами.

Напомним, открытие Старого базара после продолжительной реконструкции запланировано на декабрь 2019 года. На первом этаже здания будут работать кафе, сувенирные и табачные лавки, различные магазины и аптека. На втором этаже планируют открыть рынок.

Ранее этот имущественный комплекс принадлежал администрации Барнаула. В 2017 году его за 53,3 млн рублей приобрела компания «ДомоС», которая входит в состав ГК «Сибирия».