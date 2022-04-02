2 апреля
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Недвижимость

Старый дом и балийская беседка: в Барнауле продается участок для любителей серьезных переделок

Недвижимость, выставленная на продажу, находится на территории дачного поселка «Сибирский садовод». На участке площадью 6 соток нет посадок, зато есть старый домик, баня из бруса и беседка в балийском стиле.

В поселке "Сибирский садовод" продается дача с балийской беседкой.
В поселке "Сибирский садовод" продается дача с балийской беседкой.
"Циан".

По словам автора объявления на «Циан», к даче обеспечен удобный проезд. Сюда заведены центральное водоснабжение и газ.

Участок с уклоном. Как отмечается на сайте, надел не обрабатывался два года. При этом, дачу можно либо восстановить, либо снести и построить что-то другое.

В поселке &quot;Сибирский садовод&quot; продается дача с балийской беседкой.
В поселке «Сибирский садовод» продается дача с балийской беседкой.
«Циан».

Сейчас здесь стоят старый домик, баня из сосны с парилкой, мойкой и комнатой отдыха, а также необычная беседка для отдыха, выполненная в балийском стиле. Как правило, это легкие сооружения на «курьих ножках» с крышей-навесом, защищающей от солнца и дождя.

«Сибирский садовод» разместился неподалеку от поселка Южный, где сформирована полноценная инфраструктура. С северной стороны СНТ примыкает к барнаульскому ленточному бору.

Недвижимость готовы продать за 410 тыс. рублей, или за 2,5 тыс. рублей за сотку.

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