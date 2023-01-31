Стильную евротрешку с дорогим интерьером продают за 7,7 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с евроремонтом продают за 7,7 млн рублей в Барнауле. Она находится на ул. Георгия Исакова, 264. Объявление размещено на « Авито ».

Площадь трешки — 63,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит 121 тыс. рублей.

Квартира находится на четвертом этаже из 16. Владелец отмечает, что в доме толстые стены, поэтому зимой в комнатах тепло, а летом — прохладно. Утверждается, шумоизоляция — хорошая.

В квартире сделали современный евроремонт. Дизайн комнат выполнили в светлых и бежевых тонах. Мебель и технику хозяин оставляет будущим владельцам.

Все комнаты — изолированы друг от друга. В квартире есть небольшая кухня, рядом с ней — прихожая. Здесь постелили ковер из шкуры животного. Также оборудованы гостиная и две спальные комнаты с местом под кабинет. Санузел — совмещенный, здесь установили джакузи. Дополнительно в квартире — большая лоджия.

Во дворе дома детские и спортивные площадки, а также беседка с мангалом. В шаговой доступности школы, детские сады, банки и торговые центры.